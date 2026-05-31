Mato Grosso do Sul atualiza cenários na maior feira de citricultura da América Latina

O estado apresenta potencial produtivo e fortalece articulações com empresas

Com quase 35 mil hectares destinados ao cultivo de citros, Mato Grosso do Sul vem ampliando espaço no cenário nacional e atraindo a atenção de investidores do agronegócio. O potencial produtivo do Estado está sendo apresentado durante a ExpoCitros 2026, considerada a maior feira da citricultura da América Latina, realizada em Cordeirópolis, no interior de São Paulo.

A participação sul-mato-grossense no evento tem como foco fortalecer relações com empresas, cooperativas e produtores interessados na expansão da cadeia citrícola. Atualmente, cerca de 26 mil hectares já estão implantados e outros 8,6 mil seguem em fase de implementação. A atividade está presente em 44 municípios sul-mato-grossenses e a expectativa do Governo do Estado é ampliar ainda mais a participação do setor na economia regional nos próximos anos.

O secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, destacou o saldo positivo das reuniões realizadas durante a feira e o interesse crescente de investidores e produtores pelo Estado.

“Fizemos reuniões importantes voltadas à captação de investimentos e recebemos diversos produtores do Estado, além de empresários interessados em investir em Mato Grosso do Sul. Tivemos encontros com representantes das indústrias, como a Citrosuco, que já está presente no Estado, e também recebemos no estande um dos diretores da Coopercitrus. Estamos realizando um trabalho estratégico para aproximar novas cooperativas e empresas desse grande movimento de expansão da citricultura em MS. Encerramos o dia com um saldo extremamente positivo dentro do nosso objetivo, que é apresentar o potencial do Estado”, afirmou Beretta.

Vantagens sul-mato-grossenses

Entre os fatores que impulsionam o crescimento da citricultura em Mato Grosso do Sul estão a disponibilidade hídrica, as condições climáticas favoráveis, a localização logística e o rigor no controle sanitário das plantações. Esses diferenciais têm colocado o Estado como uma nova fronteira agrícola para a produção de laranja no Brasil.

Durante a feira, integrantes da Semadesc também se reuniram com representantes de empresas do setor, como a Citrosuco, que já possui operações em Mato Grosso do Sul, além de dirigentes da Coopercitrus, uma das maiores cooperativas agropecuárias do país.

Segundo o governo estadual, a estratégia é criar um ambiente favorável para novos empreendimentos, oferecendo segurança jurídica, incentivo ao licenciamento e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva.

A ExpoCitros reúne produtores, pesquisadores, investidores e empresas ligadas ao setor citrícola de diferentes regiões do país.

O secretário ressaltou ainda que o avanço da citricultura é resultado de um trabalho articulado entre Governo e setor produtivo.

“Esse é o resultado de uma agenda estratégica construída pela Semadesc para atração de investimentos e fortalecimento da cadeia produtiva. Temos conquistado importantes aliados nessa missão, com empresas que reconhecem os diferenciais competitivos de Mato Grosso do Sul e enxergam no Estado um ambiente seguro e promissor para o desenvolvimento da citricultura. Sem dúvida, essa será uma das cadeias mais potentes da economia sul-mato-grossense nos próximos anos”, completou.

A apresentação institucional realizada pela Semadesc durante a ExpoCitros também destaca a capacidade de expansão sustentável da produção, a integração logística do Estado e os incentivos voltados à consolidação da cadeia citrícola sul-mato-grossense.

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