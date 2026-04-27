Atenção, motoristas: virar à esquerda na Av. Afonso Pena dá multa a partir de hoje (27); entenda

De acordo com a Agetran, a alteração foi definida com base em estudos técnicos de mobilidade urbana. A medida visa dar mais fluidez ao trânsito, visto que as conversões à esquerda foram apontadas pelos levantamentos como um dos principais fatores de retenção no fluxo da via.

Além da fluidez, a segurança viária é um ponto de atenção. Dados do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) apontam que a Rua Bahia registrou 108 acidentes no ano passado. Em 2026, até o momento, foram contabilizadas 28 ocorrências, sendo a maioria de menor gravidade. A expectativa é que o novo sistema de circulação auxilie na redução desses índices.

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