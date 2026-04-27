Atenção, motoristas: virar à esquerda na Av. Afonso Pena dá multa a partir de hoje (27); entenda

A partir desta segunda-feira (27), motoristas que desrespeitarem as novas regras de trânsito na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, estarão sujeitos a multa. A medida, aplicada pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), encerra o período educativo nos cruzamentos centrais da via.
O período de orientação termina oficialmente nos cruzamentos da Avenida Afonso Pena com as seguintes ruas:
*Rua Treze de Maio;
*Rua 25 de Dezembro;
*Rua Pedro Celestino;
*Rua Padre João Crippa.
Nesses pontos, qualquer tentativa de conversão à esquerda será autuada. Vale lembrar que,no cruzamento com a Rua Bahia, a regra já está em vigor desde o dia 20 de abril.
- Multa: R$ 195,23.
- Pontuação: 5 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
Por que as mudanças foram feitas?
Segundo estudos técnicos da Agetran, as conversões à esquerda são as maiores responsáveis pela lentidão no trânsito da Avenida Afonso Pena. Ao eliminar essa manobra, o objetivo do plano de mobilidade urbana é: otimizar o tempo dos semáforos; reduzir congestionamentos; e organizar o fluxo de veículos na região central.
De acordo com a Agetran, a alteração foi definida com base em estudos técnicos de mobilidade urbana. A medida visa dar mais fluidez ao trânsito, visto que as conversões à esquerda foram apontadas pelos levantamentos como um dos principais fatores de retenção no fluxo da via.
Além da fluidez, a segurança viária é um ponto de atenção. Dados do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) apontam que a Rua Bahia registrou 108 acidentes no ano passado. Em 2026, até o momento, foram contabilizadas 28 ocorrências, sendo a maioria de menor gravidade. A expectativa é que o novo sistema de circulação auxilie na redução desses índices.
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