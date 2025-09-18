ATENÇÃO! É fake a notícia sobre programa “Jovem Aprendiz Militar” em Campo Grande

Circula nas redes sociais uma notícia falsa sobre a abertura de um suposto programa chamado “Jovem Aprendiz Militar” em Campo Grande, oferecendo benefícios como salário fixo, vale-alimentação, férias e até aposentadoria. De acordo com o secretário da Junta de Serviço Militar de Campo Grande, Márcio Jamil Haddad, a informação não procede.

“Não existe nenhuma comunicação oficial sobre isso. Não recebemos nada do Exército, não há qualquer divulgação oficial. Essa notícia é fake”, reforçou.

Haddad explica ainda que outras prefeituras do país também estão emitindo alertas sobre a mesma desinformação, que tem se espalhado pelas redes sociais. “Se entrar nas redes sociais para verificar, vai ver que várias cidades estão desmentindo esse assunto. Não há programa nenhum com essas características”, acrescentou.

A Prefeitura de Campo Grande orienta a população a desconsiderar esse tipo de mensagem e buscar informações somente em canais oficiais da administração municipal e do Exército Brasileiro.