Campanha movimenta ações educativas e culturais em Corumbá

Durante todo o mês de setembro, a Cidade Dom Bosco, em Corumbá–MS, está mobilizada com uma série de ações educativas e culturais voltadas à campanha do Setembro Amarelo – movimento nacional de prevenção ao suicídio. A programação envolve atividades com atendidos, famílias e colaboradores dos programas PCAF (Programa Crianças e Adolescentes Felizes), Adolescente Aprendiz, Adoção à Distância e Pastoral Juvenil Salesiana.

Neste ano o tema que orienta as atividades é “Respeito, acolhimento e cuidado com o próximo”, reforçando o autocuidado e a empatia como caminhos fundamentais para a valorização da vida. Ao longo do mês, estão sendo promovidas dinâmicas, rodas de conversa, oficinas e intervenções pedagógicas para estimular o diálogo, a escuta e o fortalecimento dos vínculos afetivos.

Para o coordenador da Cidade Dom Bosco, Fernando Melgar, é preciso criar ambientes em que todos se sintam acolhidos e livres para falar sobre o que sentem. “A prevenção começa quando alguém se sente ouvido, respeitado e amado. É isso que buscamos todos os dias na Cidade Dom Bosco. O Setembro Amarelo nos convida a olhar com mais atenção para o outro, a promover ambientes de diálogo e a lembrar que cada vida importa”, destacou.

No projeto Adolescente Aprendiz, as acolhidas com a temática estão ocorrendo diariamente durante todo o mês de setembro. No dia 10 de setembro, data que marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, foram realizadas acolhidas especiais, com mensagens positivas e reflexões sobre sentimentos e saúde emocional. Os educandos participaram de momentos de partilha, construindo juntos, estratégias de cuidado coletivo e individual.

Até o dia 19 de setembro serão desenvolvidas as atividades da cartilha “Convivência e Valores Humanos”, que trazem reflexões sobre temas como xenofobia, respeito, bullying, cuidado com o próximo e união. A proposta é despertar a consciência sobre o impacto das relações no bem-estar emocional, promovendo uma convivência mais justa e acolhedora.

Na semana seguinte, no dia 23 de setembro, a Cidade Dom Bosco recebe a visita de um profissional da área da psicologia para comentar a respeito da temática “Saúde Mental dos Jovens na Perspectiva das IST’s” para os atendidos do Programa Crianças e Adolescentes Felizes (PCAF). A ideia é conscientizar sobre a temática e alertá-los sobre como essas infecções podem ser desencadeadoras de doenças mentais como a depressão, a ansiedade e outras.

Outro destaque da campanha é a tradicional Mostra Cultural da Cidade Dom Bosco, que acontece no mês de novembro, mas já está sendo vivenciada pelos educandos durante os ensaios das apresentações artísticas. Com o tema “Respeito Além das Fronteiras”, o evento propõe um olhar para a diversidade cultural presente na região de Corumbá, em especial para a influência de imigrantes da Bolívia, Venezuela e Paraguai. Danças, músicas e poesias abordam o respeito às diferenças, a amizade, a esperança e o acolhimento como formas de construir uma sociedade mais empática e humanizada.

Sobre a Cidade Dom Bosco

Fundada há 64 anos, a Cidade Dom Bosco é uma organização sócio assistencial que atende preferencialmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, estendendo suas ações ao grupo familiar do seu público-alvo, na cidade de Corumbá/MS.

Atualmente a organização desenvolve três programas sociais, sendo eles o Programa Crianças e Adolescentes Felizes (PCAF), Programa Adoção a Distância e o Programa Adolescente Aprendiz.

