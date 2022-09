Associação Anjos da Guarda promove 2º Feijoada Solidária

A Associação Anjos da Guarda é uma entidade mantida pelo trabalho voluntário de um grupo de mulheres, que através de parcerias e promoções visam atender ações sociais priorizando projetos voltados a crianças e adolescentes que vivam em situação de risco e vulnerabilidade social…E nosso objetivo é o de tentar possibilitar um pouco mais de conforto e dignidade a estes pequenos.

No próximo 29 de outubro realizaremos a nossa “Feijoada Solidária” que neste ano tem como objetivo complementar os valores para construção de uma moradia para a Segunda Casa, entidade que acolhe crianças vítimas de abuso sexual e violência doméstica.

Os valores arrecadados com a venda de convites serão direcionados integralmente para a entidade, já que os custos operacionais estão sendo cobertos com o apoio de amigos e parceiros que se identificam com nossos projetos.

Os convites, no valor de R$250,00 são individuais e será imprescindível a apresentação do convite e camiseta para acesso ao recinto… crianças até 7 anos tem entrada free. Nossa identidade visual foi criada e doada pelo Artista Pedro Scalise, que sempre participa e acredita em nossas ações.

Neste ano contaremos com a animação de 2 bandas, Dieguinho e Daran Junior, com open bar de caipiroska e cerveja… e quem for apreciador de vinho e whisky, pode levar o seu que a rolha é livre.

Então, esperamos todos vocês em nossa Feijoada Solidaria, que será no Yotedy, no dia 29 de outubro… com banda de samba, Open bar e muita animação… Adquira seu convite e participem!!!

