Águas Guariroba homenageia lideranças de bairros de Campo Grande

A Coordenação de Responsabilidade Social da Águas Guariroba realizou nesta quarta-feira (10) uma homenagem as lideranças de bairros de Campo Grande, em celebração ao Dia do Líder Comunitário, celebrado no dia 5 de maio. O encontro foi realizado na sede da concessionária e reuniu lideranças e representantes de bairros de Campo Grande.

Durante a reunião foi apresentado um retrospecto das ações realizadas pela concessionária através do programa Afluentes, que conta com a participação de líderes comunitários na elaboração de planos de ação e atendimento a comunidade, aproximando os moradores de cada região de Campo Grande à empresa. A reunião também contou com a presença do diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, que destacou a parceria junto às associações de bairros e o trabalho conjunto nas ações da concessionária.

“A parceria com as lideranças de bairro é fundamental para conhecermos os pedidos de cada região e assim direcionarmos nossas ações para que cada morador seja atendido. É um braço da concessionária voltado à realização de um serviço de qualidade à população”, destacou Themis.

Para a coordenadora de responsabilidade social da Águas Guariroba, Bia Rodrigues, a homenagem às lideranças é o reconhecimento da parceria com as comunidades garantindo os serviços de saneamento para as comunidades de cada bairro de Campo Grande. “O encontro com os representantes das lideranças de bairro de Campo Grande é uma homenagem ao dia de cada líder. São representantes de cada bairro, sendo o ouvido e os olhos da comunidade, o que nos ajuda a entregar um serviço de qualidade através do Programa Afluentes trazendo a comunidade para dentro da empresa”, explica Bia.

"A parceria com a Águas Guariroba é uma porta aberta em que a liderança tem como se comunicar diretamente. Pelo programa Afluentes enviamos as informações sobre o bairro, vazamentos e também solicitações que auxiliem as famílias de baixa renda. É uma parceria importante para cada região e que entrega resultados para toda a comunidade", disse Rubens Honório Alcantara, líder comunitário da região do Dom Antônio Barbosa.

Com informações da assessoria