Águas Guariroba e Prefeitura de Campo Grande renovam convênio do programa “Córrego Limpo”

A Águas Guariroba e a prefeitura de Campo Grande assinaram a renovação do convênio para o programa “Córrego Limpo”, que monitora a qualidade da água dos córregos de Campo Grande.

“É muito simbólico essa renovação do programa Córrego Limpo na semana em que celebramos o Dia do Meio Ambiente. É exatamente a preservação da natureza que promovemos nesse projeto, onde monitoramos a qualidade dos córregos da nossa Capital e ao mesmo tempo realizamos um grande trabalho de educação ambiental. A Águas Guariroba tem esse propósito de preservar a natureza e enaltecer o meio ambiente”

Criado em 2010, o programa iniciou o monitoramento dos córregos com 56 pontos de coleta. Atualmente já são 83. No levantamento realizado, 81% dos córregos da Capital apontaram boa qualidade da água, sendo o melhor índice desde a criação do programa em 2010.

“Esse é um trabalho de extrema relevância para a manutenção da qualidade dos nossos mananciais. Campo Grande foi recentemente reconhecida como a segunda capital com melhor qualidade de vida no país, reflexo de uma gestão séria, com investimentos constantes em áreas fundamentais como a preservação dos nossos recursos naturais”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

