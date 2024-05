Agetran informa interdições para o feriado de Corpus Christi

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições no feriado de Corpus Christi e no decorrer da semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições:

Quarta-feira, dia 29 até sexta-feira 31 de maio de 2024

Local: Av. Fernando Correa da Costa entre a Rua 14 de Julho e Av. Calógeras

Horário: Das 09h do dia 29 até às 04h do dia 31

Evento: Corpus Christi Arquidiocese Cúria Metropolitana

Quinta-feira, dia 30 maio de 2024

Local: Av. Afonso Pena entre a Rua Padre João Crippa e Rua 13 de Maio no sentido Bairro Amambai (menos os cruzamentos)

Horário: A partir das 03h até às 22h

Evento: Procissão de Corpus Christi Arquidiocese Cúria Metropolitana

Quarta-feira, dia 29 até quinta-feira, 30 de maio de 2024

Local: Rua Maria Luiza entre às Ruas Fidelo Mariano de Almeida e Rua Antonio Vieira de Almeida

Horário: A partir das 08h do dia 29 até às 15h do dia 30

Evento: Carreta Missionária Igreja Batista União

Quarta-feira, dia 29 maio de 2024

Local: Rua Dona Deolinda entre a Rua Gaspar de Lemos e Rua Dom Henrique

Horário: A partir das 09h até às 17h

Evento: Ação Social Associação de Mães de pessoas com deficiência

Sexta-feira, dia 31 maio de 2024

Local: Rua Caraíba entra às Ruas dos Topógrafos e Rua Jaúna

Horário: A partir das 16h até às 22h

Evento: Evento Artístico e Cultural Instituto de Desenvolvimento Social Econômico e Cultural

