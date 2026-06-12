Agenda Cultural: do Dia dos Namorados à Festa Junina, tem eventos para todo mundo

Para quem está solteiro, até missa para pedir ajuda tem no interior

Celebrações de Santo Antônio

A Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio organizou uma programação especial em honra a Santo Antônio, o padroeiro de Campo Grande, que é comemorado no sábado (13).

Entre os dias 11 e 14 de junho, também será realizado o Arraial de Santo Antônio na Praça do Rádio, que contará com diversas opções de comidas típicas e atrações musicais.

No dia 13 de junho, data dedicada a Santo Antônio, as atividades começam cedo. Às 06h, será realizada a bênção dos 17 mil bolos de pote e dos fiéis. Em seguida, das 06h30 às 13h, acontece a distribuição em sistema drive-thru.

Neste ano, serão inseridas 3 mil alianças simbólicas nos bolos, além de um par de alianças de ouro e uma TV de 60 polegadas. Quem encontrar os vouchers referentes à aliança de ouro ou à TV deverá procurar a secretaria da Catedral para realizar a troca pelo prêmio.

Ainda no sábado (13), a Catedral celebra a Santa Missa às 12h, reunindo fiéis em ação de graças e orações pelo dia de Santo Antônio.

A programação continua no dia 14 de junho, com a procissão que sairá às 18h da Catedral em direção à Praça do Rádio. No local, será celebrada a Santa Missa, às 19h, encerrando oficialmente as festividades.

Padroeiro de Campo Grande

Embora tenha sido reconhecido como padroeiro em 2001, a ligação de Santo Antônio com Campo Grande é histórica e começou antes mesmo da emancipação da cidade.

José Antônio Pereira era devoto de Santo Antônio e pediu sua intercessão, prometendo que se suas preces fossem atendidas, construiria uma igreja dedicada ao Santo.

Após a sua chegada, José Antônio cumpriu sua promessa e construiu uma capela de pau-a-pique em 1879, que anos depois, em 1991, foi consagrada como Catedral Metropolitana por ocasião da visita do Papa João Paulo II.

Santo Antônio de Pádua

Santo Antônio é um dos santos mais populares no Brasil e um dos mais importantes no Catolicismo. É conhecido como protetor das coisas perdidas, dos pobres e o Santo dos milagres.

Além disso, Santo Antônio também é muito conhecido como Santo casamenteiro devido a ações de generosidade para fazer com que mulheres tivessem condições de se casar.

Santo Antônio faleceu no dia 13 de junho de 1231, em Pádua (Itália) e foi canonizado menos de um ano após sua morte. Em 1946, foi proclamado Doutor da Igreja, título que reconhece sua profunda influência teológica e sabedoria.

Serviço: A Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio fica localizada na Travessa Lydia Baís, s/n, Centro, em Campo Grande.

48ª ExpoTrês

Em sua 48ª edição, a Expotrês acontecerá entre os dias 11 e 15 de junho, com shows nacionais, exposições agropecuárias, leilões, palestras técnicas, feira de negócios e atrações para toda a família.

No dia 12, será a vez de Alexandre Pires animar o público com seu clássico repertório. No terceiro dia de exposição, 13 de junho, o show ficará por conta da tradicional dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, enquanto no dia 14, o DJ Alok que comandará a festa. Já no último dia de exposição (15), quem estará no palco será a dupla Country Beat.

A 48ª Expotrês 2026 promete movimentar Três Lagoas, fortalecendo a economia local, valorizando o agronegócio e proporcionando entretenimento gratuito e de qualidade para toda a população.

SEXTA-FEIRA (12)

Show ‘Entre Marés’

Na programação desta sexta-feira (12), o Sesc Teatro Prosa recebe Renata Sena & Ton Alves, no show ‘Entre Marés’, às 19h. Entre encontros, distâncias, memórias e canções, Renata Sena e Ton Alves apresentam “Entre Marés”, um espetáculo que atravessa o amor em suas diferentes correntes. Entre músicas autorais e releituras sensíveis, o duo conduz o público por um oceano íntimo de afetos, desejos e permanências.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus

A 34ª Festa do Padroeiro da Paróquia Sagrado Coração de Jesus abre oficialmente a temporada no dia 30 de maio e segue até 14 de junho, sempre após as missas. A programação terá quermesse, barracas de comidas típicas, feira de artesanato, música e atrações para toda a família. A entrada é gratuita. A paróquia fica na Avenida Mato Grosso, nº 3280, no Bairro Santa Fé.

Festa Junina do União

A Festa Junina do União será realizada nos dias 12 e 13 de junho, a partir das 18h, na Praça Generoso da Costa Benevides. A programação terá quadrilhas, comidas típicas e premiações que podem chegar a R$ 10 mil.

Feira Baobá

A Feira do Baobá celebra seu primeiro aniversário nesta sexta-feira (12), a partir das 18h, com um arraial temático na Praça Brasilina de Aguiar, no Bairro Caiçara, em Campo Grande. Com programação especial inspirada no Dia dos Namorados, o evento promete reunir música, dança, brincadeiras e atividades voltadas tanto para casais quanto para solteiros. A proposta é unir o clima das festas juninas à celebração da data romântica, em uma noite de confraternização, cultura e diversão aberta ao público.

Missa dos Encalhados!

A Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, em Vicentina, realiza nesta sexta-feira (12), às 18h, mais uma edição da tradicional Missa dos Encalhados. A celebração reúne solteiros, casais e fiéis em um momento de oração, bênçãos e reflexão sobre a vida afetiva, em uma programação que já se tornou conhecida na região por unir espiritualidade e bom humor no Dia dos Namorados. O evento é aberto ao público e acontece na sede da paróquia.

Sexta no Sesc

O projeto Sexta no Sesc realiza sua quarta edição nesta sexta-feira (12), a partir das 18h, no Sesc Sabor e Arte Camillo Boni, em Campo Grande, com apresentação gratuita do grupo Mistura das Minas. Formado exclusivamente por mulheres, o coletivo leva ao palco um repertório dedicado ao samba e à valorização da cultura popular brasileira, destacando o protagonismo feminino dentro do gênero musical. Com vozes, percussão e interpretações marcadas pela troca de experiências e pela representatividade, o grupo promete uma apresentação que une música, identidade cultural e fortalecimento dos laços comunitários. O evento acontece na Avenida Afonso Pena, nº 3.469, com entrada gratuita.

Memorial do Homem Pantaneiro – Corumbá

O Memorial do Homem Pantaneiro, em Corumbá, recebe a partir desta sexta-feira (12) a etapa de difusão da 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, sendo o único ponto de exibição da região do Pantanal sul-mato-grossense. Com entrada gratuita, a programação reúne produções que abordam temas como resistência, memória, justiça social e direitos humanos, todas com recursos de acessibilidade, incluindo Libras e audiodescrição. Entre os destaques da Sessão Negro Bispo estão os documentários Eu Sou Raiz, sobre a liderança quilombola Mestra Mariinha; Ainda Há Moradores Aqui, que retrata os impactos do desastre provocado pela mineração em Maceió; e Pau D’Arco, que acompanha a busca por justiça após uma chacina de trabalhadores rurais no Pará. As exibições acontecem no Memorial do Homem Pantaneiro, localizado na Ladeira José Bonifácio, 161, no Porto Geral de Corumbá. Escolas e grupos de Corumbá e Ladário podem agendar participação pelo WhatsApp (67) 4042-5424.

SÁBADO (13)

Coletivo de brechós

A Plataforma Cultural recebe neste sábado (13), das 8h às 15h, uma edição especial de brechós em clima de Festa Junina. O evento reúne 21 expositores com opções de roupas, acessórios, itens de decoração e peças exclusivas, incentivando o consumo consciente e a moda sustentável. A programação acontece na Avenida Calógeras, 3015, em Campo Grande, e convida o público a garimpar achados com preços acessíveis em um ambiente que une cultura, estilo e economia criativa. A entrada é gratuita.

Feira Mixturô

A feira Mixturô ocupa a Praça do Peixe, no Bairro Vilas Boas, nos dias 13 e 14 de junho, reunindo gastronomia, artesanato, economia criativa e atrações culturais em uma programação gratuita. No sábado (13), o evento acontece das 15h às 22h e terá apresentação do DJ Matheus Nell, às 15h, transmissão da partida entre Brasil e Marrocos em telão, às 17h, com distribuição gratuita de pipoca para o público, além de show de samba com o Grupo Sampri, às 20h. Já no domingo (14), a feira segue das 17h às 22h, mantendo a proposta de valorizar produtores locais, expositores e a cultura regional em um ambiente voltado para toda a família.

Furnas de Dionísio

A comunidade quilombola Furnas do Dionísio, em Jaraguari, realiza neste sábado (13) a tradicional Festa de Santo Antônio, aberta ao público de toda a região. A programação começa ao meio-dia, na sede da associação da comunidade, com show de Paulinho Sertanejo e segue em clima de bailão até as 3h30 da madrugada. Localizada a cerca de 40 quilômetros de Campo Grande, Furnas do Dionísio é uma das comunidades quilombolas mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, conhecida pela preservação de sua cultura, religiosidade e produção rural. A festa reúne moradores e visitantes em um momento de fé, música, gastronomia e confraternização, fortalecendo tradições passadas de geração em geração.

DOMINGO (14)

Festival Internacional de Violão

O encerramento do Festival Internacional de Violão acontece neste domingo (14), às 16h30, no Teatro Glauce Rocha, na UFMS, com entrada gratuita. O recital reúne alunos do Projeto de Educação Musical Madeiras Dedilhadas, que atende crianças, adolescentes e jovens de comunidades periféricas, indígenas e quilombolas de Campo Grande, ao lado de músicos de reconhecimento internacional, como o Argentina Guitar Duo e o violonista brasileiro Salomão Habib. A apresentação marca o encerramento de dois meses de preparação e celebra a integração entre formação musical, inclusão social e intercâmbio cultural, em um concerto que reunirá estudantes, professores e artistas convidados em uma grande apresentação coletiva.

Patinação no Gelo

A pista de patinação no gelo Iceland está de volta ao Shopping Bosque dos Ipês e promete diversão para toda a família até 31 de agosto. Com 200 m² de área, a atração recebe crianças a partir de 5 anos para a patinação e também oferece carrinhos especiais para os pequenos de 2 a 4 anos, conduzidos por monitores. O funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 21h. O shopping fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, no bairro Novos Estados. Ingressos à venda pela Sympla.

V Festival de Esquetes – Prêmio Beth Terras

A escola de teatro Adote realiza neste domingo, às 17h, a quinta edição do Festival de Esquetes – Prêmio Beth Terras, no Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande. Considerado um dos principais projetos de formação teatral de Mato Grosso do Sul, o evento reunirá 42 artistas em nove apresentações que exploram humor, fantasia, mistério, romance, crítica social e releituras literárias. Além das esquetes concorrentes, haverá uma apresentação especial convidada. As montagens serão avaliadas por jurados do cenário artístico sul-mato-grossense, com premiações para Melhor Esquete (1º, 2º e 3º lugares), Melhor Atriz, Melhor Ator, Prêmio Revelação e Prêmio Inovação. Ingressos no Sympla.

Feira do Panamá

A 19.ª edição da Feira do Panamá será realizada neste domingo (14), das 9h às 15h, na Praça do Panamá, em Campo Grande, em uma edição especial de Festa Junina. A programação reúne artesanato, brechós, gastronomia, música ao vivo e atividades para toda a família, além de uma área dedicada à troca de figurinhas da Copa do Mundo. Entre as atrações confirmadas estão os shows da Banda Sammer, às 10h, e da Banda Big Field, ao meio-dia. O evento também contará com a tradicional quadrilha da Feira do Panamá, comandada pela professora de dança Mari Amada, às 14h15. A entrada é gratuita.

Por Carolina Rampi

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