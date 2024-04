Programação do Festival da Juventude tem mais de 50 atividades gratuitas

Na próxima semana, entre 25 e 28 de abril, será realizada a primeira edição do Festival da Juventude (FestJuv). A programação oficial foi lançada hoje, 15, e reúne diversas atividades gratuitas como concursos, lançamento de livros e bate-papo com autores renomados, shows, teatro, dança, oficinas e batalha de rima, na Cidade Universitária. A programação completa está disponível na página.

Programação diversa

As atividades incluem importantes nomes da cultura regional e também nomes de visibilidade nacional. Entre eles estão o ator Johnny Massaro, o escritor Tino Freitas, o produtor PJ Maia, os músicos e compositores Arnaldo Antunes e Matu Miranda, a cantora Ana Cañas, os poetas Sérgio Vaz e Emmanuel Marinho, o humorista Matheus Buente e o escritor Marcelo Rubens Paiva.

Entre as apresentações de teatro, estão Vereda dos Mamulengos, Dom Casmurro e Areôtorare, além de performances de circo, trova, movimento cheerleading (líderes de torcida), breaking, concurso de cosplay e K-pop, capoeira. Serão realizadas nove oficinas: escrita criativa, interpretação para cinema e TV, roteiro para cinema, técnica vocal para jovens, criação e desenvolvimento de aplicativos para celular, políticas públicas para a juventude, combate às fake news (informações falsas), empreendedorismo digital e profissões do futuro e comunicação e marketing são os temas.

A abertura está marcada para às 18h30, do dia 25, com a apresentação do trovador Ruberval Cunha. No encerramento, além das premiações dos concursos literários, de reportagem e rima e da palestra com o escritor Sérgio Vaz, haverá apresentação musical do MC Anarandá e Bro MC’s, primeiro grupo de rap indígena do Brasil.

As atividades serão realizadas no Complexo Multiuso 1, Teatro Glauce Rocha e Esplanada do Morenão. Será montada a Vila das Letras, no estacionamento do Teatro, com exposição, venda, troca e doação de livros com diversos coletivos literários. Na Praça da Juventude, deve ser montado palco para apresentações artísticas. Uma estrutura de Praça de Alimentação também foi projetada para atender os participantes.

Todas as atividades são gratuitas. Algumas possuem vagas limitadas e, portanto, os interessados devem estar atentos à disponibilidade para retirada de ingressos.

“Hoje é um dia especial para todos nós. Esse é o primeiro evento dessa natureza no Estado e é realizado graças a uma parceria de muitas pessoas e instituições. Estamos felizes por transformar a UFMS na casa que vai acolher tantos jovens durante os quatro dias. […] A Universidade está completando 45 anos de federal, sempre é momento para criarmos e ter espaços novos para motivar nossos jovens”, enfatizou o reitor Marcelo Turine durante a abertura.

O reitor também lembrou que o Festival contempla na sua programação os direitos e orientações do Estatuto da Juventude. Hoje, Mato Grosso do Sul tem mais de 2 milhões de habitantes e desse total, cerca de 24% são de pessoas com idade entre 15 e 29 anos. “Nunca houve um evento dessa magnitude para esse público tão importante”, reitera.

Texto: Vanessa Amin, Portal UFMS