13º Torneio de Pesca Esportiva do Tucunaré acontece em Três Lagoas

Acontece em Três Lagoas, o 13° Torneio de Pesca Esportiva do tucunaré e as inscrições estão abertas e devem ser feitas pela internet até o dia 1º de maio.

Para participar é necessário montar a equipe e fazer o cadastro, através do site da Apetl. Lembrando que as vagas são limitadas e o valor da inscrição é de 600$, tanto para dupla quanto para trio.

São obrigatórias a apresentação de documentação da embarcação e arrais amador do capitão da equipe para realizar inscrições. Mais informações pelos telefones (67) 9 9965-6706 | 9 9909-0764.

Neste ano, o evento acontece entre os dias 02 e 04 de maio, no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox” e contará com shows musicais, praça de alimentação, exposição de pesca e náutica, manutenção motores Yamaha. Além de várias premiações e troféus para os participantes.

A organização é da Assoc. Pesca Esportiva de Três Lagoas (APETL) que tem parceria da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), Câmara Municipal e da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR), está com as inscrições abertas até o dia 01 de maio.

