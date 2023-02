Jacqueline Costa, leva MPB e pop ao “Som do Sesc” nesta quinta-feira

A edição desta quinta-feira (9) do “Quintal Sesc”, tem como atração principal Jacqueline Costa Leva, a partir das 18h, no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande.

O evento idealizado pelo Sesc (Serviço Social do Comércio) é aberto ao púbico geral e a entrada é de graça. Ao som do bom MPB, R&B e do Pop a artista também tem vasto trabalho autoral que flertam com clássicos do Rock e do Pop.

Serviço – Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417. Acompanhe as ações do Sesc Cultura @sescculturams e Facebook/sescculturams.