Prefeitura abre curso de montagem e manutenção de computadores

A Prefeitura de Campo Grande está com as inscrições abertas para o curso de montagem e manutenção de computadores. As aulas serão gratuitas e ministradas entre os dias 3 a 14 de julho, no período vespertino, das 13h30 às 17h, na Incubadora Zé Pereira. As vagas são limitadas, com a oferta de 20 inscrições, que podem ser feitas pelo telefone (67) 4042-0497 – Ramal 2425 e 2426.

O curso é direcionado às pessoas que pretendem aprender o básico de manutenção de computadores. Durante as aulas, os inscritos aprenderão a montagem de microcomputadores, instalação e configuração de hardware e software.

Para o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, o curso é uma ótima oportunidade para desenvolver uma nova habilidade, adquirir conhecimento e até mesmo uma nova profissão.

Técnico em manutenção e suporte

O técnico em manutenção e suporte em informática é o profissional que identifica as arquiteturas de rede e analisa meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação; avalia a necessidade de substituição ou de atualização tecnológica dos componentes de redes.

Além disso, instala, configura e desinstala programas básicos, utilitários e aplicativos; realiza procedimentos e rotina de cópias de segurança (backup) e recuperação de dados; realiza manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, identificando os principais componentes de um computador e suas funcionalidades. Acesse também: Presidente sanciona lei que exige exame toxicológico de motoristas profissionais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram