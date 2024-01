Receita Federal anula isenção fiscal que o governo Bolsonaro deu a igrejas

A Receita Federal anulou a isenção fiscal que o governo Bolsonaro deu a igrejas em 2022. Anulação faz com que pagamentos de igrejas a pastores voltem a ser considerados remunerações.

Na prática, a medida obriga as igrejas a pagarem mais impostos. O texto foi publicado nesta quarta-feira (17) no Diário Oficial da União.

Pela norma do governo Bolsonaro, só o dinheiro pago por prestação de serviços e aulas era tido como salário. Agora imposto de renda e contribuição social vão incidir sobre qualquer pagamento.

Isenção dada às igrejas aconteceu às vésperas das eleições, em agosto de 2022. A fatia do eleitorado evangélico também é uma das parcelas da sociedade na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem mais apoio.

Com informações da Folhapress

