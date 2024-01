 Ô-ô-ô Alegria! Confira a programação dos bloquinhos de Carnaval na Capital

Campo Grande se prepara para receber milhares de foliões durante o período de 2 a 17 de fevereiro, transformando a cidade na capital dos blocos de rua do Estado. A Esplanada Ferroviária e a Praça Aquidauana, entre outras praças e ruas, serão palco de uma verdadeira festa popular, com a diversidade de blocos e alegria contagiante que caracterizam o carnaval brasileiro.

Sexta, 2 de Fevereiro

Evoé Baco agita o Bairro São Francisco

O início da folia será marcado pelo bloco Evoé Baco, que tomará conta do Bairro São Francisco das 17h às 23h. Os foliões podem esperar muita animação e música de qualidade para dar o pontapé inicial no carnaval.

Sábado, 3 de Fevereiro

Calcinha Molhada, As Depravadas e Eita! no Roteiro

A diversão continua no sábado com três blocos agitando diferentes pontos da cidade. Na Praça Aquidauana, o bloco Calcinha Molhada faz a festa das 16h às 23h. Na Rua Barão do Rio Branco, é a vez de As Depravadas animarem o público das 09h às 23h. A Esplanada Ferroviária recebe o bloco Eita! das 14h às 20h.

Domingo, 4 de Fevereiro

Farofa com Dendê na Praça Aquidauana

O domingo será embalado pelo bloco Farofa com Dendê, que levará sua animação para a Praça Aquidauana das 15h às 23h, prometendo uma tarde e noite de muita alegria.

Quinta, 8 de Fevereiro

Evoé Baco de Novo no Bairro São Francisco

O Evoé Baco retorna na quinta-feira para mais uma festa no Bairro São Francisco, das 17h às 23h, garantindo a continuidade da folia na semana carnavalesca.

Sexta, 9 de Fevereiro

Reggae e Farofolia na Esplanada Ferroviária

A Esplanada Ferroviária será palco de dois blocos na sexta-feira: o Bloco do Reggae, das 15h às 20h, e o Farofolia, das 16h às 20h, prometendo uma tarde de ritmos variados e muita diversão.

Sábado, 10 de Fevereiro

Diversidade de Blocos em Diferentes Locais

O sábado reserva uma programação diversificada em diversos pontos da cidade. Destaque para o Bloco Nada sobre Nós sem Nós na Arena do Horto, das 16h às 21h. A Esplanada Ferroviária recebe o Cordão Valu, das 15h às 00h. Já a 14 de julho terá o Copinho de leite das 10h às 14h e o Bloco do copo das 17h às 00h. O Eden Beer será palco do Ipa lelê, das 16h às 00h.

Domingo e Segunda, 11 e 12 de Fevereiro

Capivara Blasé e Mais Blocos na Esplanada Ferroviária

A folia continua no domingo com o Capivara Blasé na Esplanada Ferroviária, das 14h às 00h. Na segunda, o mesmo bloco repete a dose no mesmo local. Além disso, o Bloco só Love anima a Esplanada Ferroviária das 20h às 22h, e o Ipa lelê agita o Eden Beer das 16h às 00h.

Terça, 13 de Fevereiro

Último Dia de Carnaval com Cordão Valu

O último dia de folia, na terça-feira, será embalado pelo Cordão Valu na Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h, encerrando com chave de ouro os dias de festa.

Sábado, 17 de Fevereiro

Encerramento com Bonde das Sereias e Forrozeiros MS

O encerramento do carnaval em Campo Grande será no sábado, 17 de fevereiro, com dois grandes blocos: Bonde das Sereias na Praça Ary Coelho, das 16h às 22h, e Forrozeiros MS na Esplanada Ferroviária, das 16h às 22h. O bloco Eita! também retorna à Esplanada Ferroviária, das 14h às 20h, garantindo que o último dia de festa seja inesquecível.

Prepare-se para vivenciar o maior carnaval de blocos de rua do estado e entre nessa folia cheia de energia e diversão em Campo Grande.