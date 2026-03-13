Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal fica em R$ 75 milhões

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.983 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 75 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 – 15 – 30 – 32 – 40 – 52

  • 35 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 68.098,14 cada
  • 2.957 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.328,62 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

 

Por Agência Brasil

 

