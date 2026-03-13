Quarta edição de festival nacional começa hoje e entra na rota gastronômica das cafeterias, panificadoras e confeitarias

Nesta sexta-feira (13), os campo-grandenses recebem a 4ª edição do Campo Grande Coffee Festival, festival gastronômico que reúne cafeterias, confeitarias e panificadoras, em um menu especial, com comida e bebida, no valor fixo e reduzido de R$ 30. O festival, que é uma produção nacional e um dos maiores do ramo, traz uma programação com atividades gratuitas e abertas à população.

O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, segundo a Abic (Associação Brasileira da Indústria do Café). Cada habitante consome, em média, cerca de 6,40 kg do tipo cru e 5,12 kg dos tipos torrado e moído por ano. Um estudo realizado pela Jacobs Douwe Egberts, empresa detentora das marcas de café Pilão e L’OR, apontou que o café está presente em 98% dos lares brasileiros.

São 26 estabelecimentos participantes, com cardápios que abraçam o universo do café. Dos clássicos cappuccino e latte, até pelo afetivo café coado ou expresso, o festival une o tradicional com a inovação, trazendo cafés gelados e receitas cremosas. O objetivo é celebrar a segunda bebida mais consumida do mundo e indispensável na mesa do brasileiro.

Para acompanhar os menus trazem sanduíches fartos, tostadas, folheados, doces finos da alta confeitaria e delícias da panificação natural.

“O evento já está em sua 4ª edição e se tornou uma data no calendário dos coffee lovers de Campo Grande (MS). Ele fortalece a cena do café por meio do seu circuito gastronômico, no qual os participantes oferecem um combo exclusivo do festival. Neste ano, o valor do combo é de R$ 30. O circuito contribui para aumentar o faturamento e o número de pessoas que frequentam os estabelecimentos durante o período do evento, além de abrir a possibilidade de fidelizar esses clientes ao longo do ano. Muitos deles, inclusive, aguardam o festival para conhecer cafeterias específicas”, explicou o Comercial Regional do Campo Grande Coffee Festival, Vinícius Fernandes Anzou.

Para o jornal O Estado, Anzou pontuou que Campo Grande se destaca por estar sempre inovando a cada edição, com combos que evoluem e se diversificam ao ponto de chamar a atenção de outras capitais importantes para o Brasil Coffee Week, como Maringá e Londrina.

“Assim como o crescimento do festival tem sido gradual, o do mercado local do café especial também. Hoje em dia, podemos encontrar mais cafeterias que trabalham com essa matéria-prima que é o café especial, que vem reeducando o paladar campo-grandense”, demonstra. “Temos duas torrefações locais já consolidadas como marcas locais de cafés especiais, e mais surgindo; empresas que vendem equipamentos, acessórios e cafés especiais, até mesmo as gôndolas de hipermercados já estão tendo um café superior, gourmet. Campo Grande está cada vez mais interessada em mergulhar no vasto universo do café especial”, complementa.

Além dos menus, o festival conta com oficinas, workshops, palestras e degustações gratuitas; como o campeonato de latte art (desenhos feitos com leite sob o café), workshops de preparo de cafés especiais, oficinas de chás e também fotografia de alimentos. O evento tem como objetivo impulsionar e movimentar a economia local, desenvolvendo esse nicho gastronômico em Campo Grande, e também gerar acesso e profissionalização.

Anzou destaca que esse tipo de ação age como uma ponte entre o público e o universo dos cafés especiais. “A grande importância dessas ações é reeducar o público com os cafés de qualidade, valorizar a profissão de Barista através de oficinas profissionalizantes e compartilhar vivências de cada um com o café.

Organização

Conforme Anzou, o processo de organização do festival este ano foi trabalhoso, mas ao mesmo tempo contou com nomes já conhecidos na cidade no mundo dos cafés. “Em 2026, o cenário que encontramos é de vários estabelecimentos que confiam no festival e já estão fidelizados, participando desde a 1ª edição. Acreditamos que o Festival já cresceu de uma forma gradual, onde quem não participou vai querer participar da próxima edição com toda certeza, e as portas estão abertas! A nossa meta em 2027 é termos pelo menos 40 participantes!”.

A seleção para a Coffee Week exige que os estabelecimentos trabalhem, no mínimo, com as categorias mais elevadas de café: gourmet e especial. Isso garante uma experiência de alta qualidade aos consumidores. Além disso, os participantes devem oferecer um menu especial com preço fixo e acessível durante o evento.

Para quem nunca participou da Coffee Week, a melhor maneira de aproveitar ao máximo o festival é se organizar com antecedência, escolhendo os menus que mais atraem e planejando uma rota gastronômica, visitando diferentes estabelecimentos próximos.

Programação

A programação do Campo Grande Coffee Festival inclui uma série de atividades gratuitas e abertas ao público. A abertura acontece no dia 13 de março, às 19h, com a Competição de Latte Art, no Tigre Café, em que baristas demonstram técnica e criatividade ao criar desenhos com leite vaporizado sobre o café.

No dia 14 de março, às 14h, a Doce Lembrança recebe o workshop “Feed que Dá Fome: Criação de Conteúdo e Marketing para Gastronomia”, voltado a quem deseja aprimorar estratégias de divulgação e produção de conteúdo para negócios do setor alimentício.

Já no dia 18 de março, às 19h, a Jolie Padaria Artesanal promove o Workshop de Preparo e Bebidas com Matcha, conduzido pelo barista Vinicius Anzou, que vai apresentar técnicas de preparo e possibilidades de uso do ingrediente em bebidas.

A programação segue no dia 25 de março, às 19h, no Bourbon Café, com a Oficina de Análise Sensorial de Cafés Especiais & Cupping Guiado, ministrada pelo barista Rafael Rodrigues, que irá conduzir os participantes em uma experiência de degustação orientada.

Encerrando as atividades, no dia 28 de março, às 19h, também no Bourbon Café, o barista Eduardo Manetti comanda o workshop “Preparando um excelente café em casa”, com orientações práticas para quem deseja aprimorar o preparo da bebida no dia a dia.

Serviço: Para ver o cardápio completo e se inscrever para as atividades do festival, acesse brasilcoffeefestival.com e o Instagram @brasilcoffeefestival.

Por Carolina Rampi e Amanda Ferreira