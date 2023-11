Israel diz que serviço de inteligência ajudou a “evitar um ataque terrorista no Brasil”

O governo de Israel divulgou nota, na quarta-feira (08), afirmando que o serviço de inteligência do país, conhecido como Mossad, participou da ação da Polícia Federal (PF) que prendeu suspeitos de integrar uma célula do Hezbollah no Brasil.

“Os serviços de segurança do Brasil, junto com a Mossad (serviço de inteligência de Israel) e outras agências de segurança internacionais, conseguiram evitar um ataque terrorista no Brasil que estava sendo planejado pela organização terrorista Hezbollah, direcionada e financiada pelo regime do Irã”, diz o comunicado.

A Polícia Federal (PF) prendeu temporariamente dois suspeitos e cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal em ação contra planejamento de ataques terroristas no Brasil.

Dos 11 mandados de busca e apreensão, sete foram realizados em MG, três no DF e um em SP, onde também ocorreram as duas prisões temporárias. A Subseção Judiciária de Belo Horizonte expediu as medidas judiciais.

Os suspeitos, tanto recrutadores quanto recrutados, podem responder pelos crimes de constituir ou integrar organização terrorista e de realizar atos preparatórios de terrorismo. Somadas, as penas máximas podem chegar a 15 anos e 6 meses de reclusão.

Com informações do SBT News.

