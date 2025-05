BNB, Finep e Sebrae lançam fundos financeiros para startups e mulheres empreendedoras

As empresas com participação acionária de mulheres e as startups instaladas na área de atuação do Banco do Nordeste (BNB) terão à disposição dois novos fundos para incentivar seus negócios. Os recursos compõem o FIP Nordeste Capital Semente, voltado para investimentos em startups e com valor inicial garantido de R$ 120 milhões, e o Fampe Mulher, que oferecerá garantia às operações de crédito contratadas por mulheres empreendedoras. Esse fundo garantidor possui R$ 600 milhões.

Os mecanismos de incentivo aos negócios e inovação foram apresentados, nesta quarta-feira, 30, em Recife (PE), pela ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, pelos presidentes do BNB, Paulo Câmara, e do Sebrae, Décio Lima, e pelo superintendente de Investimento e Mercado de Capitais da Finep, Cláudio Vicente Di Gioia.

A ministra Luciana Santos afirma que a cooperação entre a Finep, empresa pública ligada ao MCTI, e os parceiros BNB e Sebrae multiplica o alcance das ações no momento de maior necessidade para quem está iniciando. “Estamos focando, principalmente, nas startups que estão em processo de ideação. Nós juntamos vários fundos, vários esforços, para garantir um fomento a uma área muito importante da política de ciência e tecnologia inovação no país, que são as startups”, afirma.

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, reforça o papel estratégico dos dois fundos e sua sintonia com as prioridades do Governo Federal: “Essas iniciativas estão totalmente alinhadas com as diretrizes do presidente Lula, de promover o desenvolvimento regional com inclusão e inovação. O Nordeste tem talentos, ideias e vontade de empreender”.

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, sustentabilidade, inovação e inclusão são conceitos que não têm mais volta. “O Brasil vive uma descentralização da inovação, com novos polos surgindo fora dos grandes centros e o Nordeste se destaca como um polo de inovação. Hoje, o Sebrae atua como a maior plataforma de startups do país. Este trabalho acompanha o bom momento da economia do presidente Lula. Os pequenos negócios são atores essenciais nesse processo de transformação, permitindo a geração de empregos e renda”, afirma.

FIP Nordeste Capital Semente

Com meta de captação de R$ 150 milhões, o FIP Nordeste Capital Semente inicia sua atuação com R$ 120 milhões garantidos, sendo R$ 40 milhões de cada entidade formadora (BNB, Finep e Sebrae). O restante deverá ser captado no mercado entre novos cotistas. Há, ainda, recursos aplicados pelo consórcio formado pelas gestoras Triaxis Capital e Crescera Capital, vencedores de uma chamada pública para gerir o Fundo.

O FIP possui um modelo multissetorial e atuação estratégica em startups que desenvolvam soluções tecnológicas com alto potencial de escala. Voltado para startups em estágio inicial, o fundo irá priorizar empresas com faturamento anual de até R$ 1 milhão, especialmente aquelas em fase de validação do Produto Mínimo Viável (MVP) ou início de geração de receita. O FIP com o apoio do Sebrae será voltado para pequenos negócios que faturem até R$ 4,8 milhões.

Os primeiros investimentos serão realizados via mútuo conversível, ou seja, um empréstimo que pode ser convertido em ações ou quotas da empresa, com tickets de até R$ 1 milhão por startup. Em uma segunda rodada, empresas que demonstrarem performance e tração poderão receber aportes de até R$ 6 milhões, por meio de subscrição de ações e transformação em sociedades anônimas de capital fechado.

“O FIP Nordeste Capital Semente cria um canal concreto para transformar inovação em desenvolvimento, gerando novas oportunidades para as startups e para a economia da região”, afirma Paulo Câmara. Segundo o executivo, a estratégia inclui investir em até 30 startups da área de atuação do Banco do Nordeste, que compreende os nove estados da região e parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

O fundo analisará startups de uma ampla gama de setores, que utilizem tecnologias aplicadas às áreas financeiras, educação, saúde, tecnologias limpas, biotecnologia, agronegócio, segurança cibernética e outros segmentos de base tecnológica, sempre buscando negócios inovadores e com alto potencial de crescimento.

Há também um interesse especial por startups que utilizam inteligência artificial como elemento central de sua proposta de valor, especialmente na transformação de setores tradicionais como educação, saúde e logística.

O objetivo é se posicionar como um mecanismo de fortalecimento da base tecnológica e empreendedora regional.

O presidente Décio Lima destaca, ainda, que o Sebrae possui forte atuação na região por meio do Startup Nordeste, “sem dúvida é o maior programa de inovação do Nordeste e um dos maiores do mundo. Nosso objetivo é impulsionar o desenvolvimento econômico local, criar empregos e promover o ecossistema de inovação na região. Hoje são 3.353 startups apoiadas no programa com mentorias, rede de contatos exclusiva entre empreendedores, investidores e especialistas, rodadas de negócios. Tudo isso representa mais oportunidades e desenvolvimento”.

Fampe Mulher

O Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) Mulher é um aval complementar para facilitar o acesso de pequenos negócios dirigidos por mulheres ao crédito nos bancos conveniados ao Sebrae. O fundo garantidor oferece cobertura de até 100% do valor do crédito, considerando apenas o principal da dívida.

Podem utilizar o benefício aquelas empresas que tenham mulheres com participação majoritária no quadro societário ou que tenha uma mulher como sócia administradora, ainda que sua participação seja minoritária.

O Fampe oferece garantia para operações de capital de giro e investimento fixo (com ou sem capital de giro associado). Os limites máximos das operações com cobertura são definidos por porte empresarial: até R$ 100 mil para Microempreendedor Individual (MEI), até R$ 400 mil para microempresa e até R$ 700 mil para pequena empresa.

Primeira cliente

Durante o evento desta quarta-feira, a empresária Bianca Ane Alves do Nascimento assinou o primeiro contrato com garantia pelo FAMPE Mulher. Com faturamento anual de cerca de R$ 460 mil, sua empresa Cria Ativa Painéis Sensoriais Ltda produz brinquedos, jogos recreativos e painéis focados no desenvolvimento de habilidades sensoriais e cognitivas. O trabalho da empreendedora chega a crianças neuro divergentes, creches, escolas, clínicas especializadas em terapia e hospitais.

Segundo a empresária, que começou seu relacionamento com o BNB pelo programa de microcrédito Crediamigo, a Cria Ativa já forneceu mais de dois mil painéis para clientes de todo o Brasil. “Eu nunca imaginei estar aqui e ter a possibilidade que a gente tem hoje. Pensar em um mundo em que crianças têm voz, que espaços se preocupam em recebê-las bem, é muito positivo e me deixa muito feliz em poder contribuir com isso. Eu comecei do zero, comecei com um sonho e sem fundo, e hoje poder contar com o Banco do Nordeste para crescer e expandir esse sonho é muito satisfatório”, afirma.

Com informações da Agência Gov.

