Fechada a abertura de mercado agropecuário para o Brasil na Turquia

Com este anúncio, o agronegócio brasileiro alcança 356 aberturas de mercado em 63 destinos desde o início de 2023

O governo brasileiro e o governo da Turquia concluíram negociação para que o Brasil possa exportar bovinos vivos destinados à reprodução para aquele país.

Nos anos de 2023 e 2024, as exportações brasileiras de bovinos vivos para a Turquia, destinados ao abate ou à engorda, somaram cerca de US$ 525 milhões. Com a presente abertura de mercado, o setor pecuário nacional ganha novo impulso e poderá atender à crescente demanda turca por animais de alta qualidade genética para melhoria do plantel.

No referido período, o valor acumulado das exportações agrícolas totais do Brasil para a Turquia chegou a US$ 5,5 bilhões, com destaque para soja, gado vivo, café verde, algodão e celulose.

Com o anúncio, o agronegócio brasileiro alcança sua 56ª abertura de mercado em 2025, totalizando 356 novas oportunidades de negócio desde o início de 2023.

Esses resultados são fruto do trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Com informações do Ministério da Agricultura e Pecuária.

