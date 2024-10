Quais os desafios das Ciências Humanas em MS? Quais avanços estas ciências têm realizado? Qual o retrato ou a imagem social que a população sul-mato-grossense tem deste conjunto amplo de disciplinas chamado “humanidades”? Há algum mapa/cartografia que nos ajudar a compreender a situação e o papel das Ciências Humanas em Mato Grosso do Sul?

Questões como estas e tantas outras serão objetos de reflexão e discussão no “I Congresso Estadual de Ciências Humanas de Mato Grosso do Sul”, que ocorrerá nos dias 21 e 22 de novembro próximo, na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). O Congresso, cujo tema é “Cartografia das Ciências Humanas no MS: avanços e desafios”, será ocasião importante para a integração da comunidade de pesquisadores e profissionais das Ciências Humanas no estado. Mas não somente, o evento será aberto e também a população em geral está convidada a se juntar a nós e a pensar conosco a importância e os rumos “humanidades” em MS.

Organizado pela UFGD, a convite do FEFICH (Fórum Estadual de Filosofia e das Ciências Humanas de Mato Grosso do Sul), será a primeira vez que um Congresso com tal temática será realizado no estado. Apesar de, frequentemente, esquecermos que MS é uma verdadeira potência universitária (com duas Universidades Federais, uma Universidade Estadual e um Instituto Federal profundamente capilarizados em todo o território estadual, e duas grandes Universidades privadas), sabemos que parte significativa dos professores e pesquisadores dessas instituições são da área de “humanidades” e atuam diretamente na formação qualificada de centenas de profissionais que atendem Mato Grosso do Sul e região. Nesse contexto, o Congresso será, de fato, um acontecimento de importância notável. Onde, afinal, esteve durante tanto tempo esta enorme rede humana da inteligência estadual? Onde ela está agora? Oxalá o Congresso de novembro responda também a essas questões.

O Congresso foi idealizado pelo Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas e nessa primeira edição é organizado pela Faculdade de Ciências Humanas (Faculdade de Ciências Humanas/UFGD), com a participação de pesquisadores das Faculdades Faculdade de Direito e Relações Internacionais, Faculdade de Comunicação, Artes e Letras, Faculdade de Educação e Faculdade Intercultural Indígena. O evento tem como concepção central realizar uma cartografia da ciências humanas no estado, considerando as diferentes áreas do saber e a abrangência de temas participantes das preocupações dos pesquisadores.

Consta na programação do Congresso a abertura institucional, com o lançamento do Edital Fundect “Humanidades”, e a conferência “Por uma perspectiva antirracista em Ciências Humanas”; a sessão impressões, composta por mesas constituídas por pesquisadores do Mato Grosso do Sul, com o objetivo de apresentar impressões sobre os desafios da pesquisa em ciências humanas/humanidades; e a sessão banner, com o objetivo de reunir as atividades de pesquisa realizadas nos cursos de pós graduação e de graduação, no sentido de construir o panorama das “humanidades” no estado.

A UFGD está mobilizada para realizar o evento e proporcionar espaço para os pesquisadores em “humanidades” realizarem amplo debate sobre os temas que a área pesquisa e refletirmos sobre o que fazemos, como fazemos e os caminhos que iremos seguir com o compromisso político de contribuirmos para a superação das mazelas sociais, especialmente aquelas que afetam nosso Mato Grosso do Sul.

Por Weiny César Freitas Pinto e Edvaldo Cesar Moretti

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS. Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Weiny César Freitas Pinto é professor do curso de Filosofia e do Mestrado em Psicologia da UFMS. Coordenador “pro tempore” do Fórum Estadual de Filosofia e das Ciências Humanas de MS..E-mail: [email protected]

Edvaldo Cesar Moretti, docente dos cursos de graduação e pós Graduação em Geografia da UFGD. Representante institucional da UFGD no FEFICH. [email protected]

Este artigo é resultado da parceria entre o Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul e o FEFICH – Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de MS.