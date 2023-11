Artigo: Fapec, apoiadora da cultura regional

Quando a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) é criada, no ano de 1982, havia um caráter institucional mais restrito, mas com grande ênfase no desenvolvimento de ações culturais, honrando a própria definição de seu nome. Hoje, 41 anos após a sua criação, a Fapec tem expandido o ramo de atuação e entendido, cada vez mais, o importante papel da promoção cultural em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul e, por que não dizer, no Brasil e no mundo.

Enquanto diretora-presidente da Fundação desde 2020, e pelas experiências prévias no ramo da Cultura em minha carreira, entendo que não há como uma sociedade se desenvolver sem que a Cultura caminhe junto. Com grande honra, inclusive, me recordo da homenagem recebida em junho deste ano pela Academia Brasileira de Letras, que reconheceu a mim o certificado Amigo da Paz.

Entendo que Cultura está diretamente ligada à história de seu povo. Como dizia Joaquim Pedro “Um povo sem cultura é um povo sem história”, mas também um povo sem possibilidade de inovar e progredir. Sabendo disso, ao assumir a diretoria da fundação, estendemos os braços para os projetos voltados para a área em questão.

Por sermos uma fundação de apoio à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e por gozarmos de uma relação de comprometimento e respeito junto a esta Instituição Federal, a Fapec assumiu a gestão desde setembro do ano passado de um dos teatros mais imponentes – e um dos poucos de Campo Grande – o teatro Glauce Rocha, com a chancela da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Estar à frente dele proporciona novas parcerias dentro do segmento e nos aproxima dos organizadores de eventos culturais. Posição que muito nos honra e nos orgulha, mesmo sabendo do desafio que é gerir um equipamento tão importante para Mato Grosso do Sul.

Reforçando a importante ação da Fapec na área cultural, estamos também trabalhando fortemente junto com a reitoria no projeto da Livraria UFMS. Realizamos adequações e o espaço foi reinaugurado, com a gestão da Fapec, em março do ano passado. Desde então várias ações, como o Café Cultural, tarde de autógrafos e lançamentos de livros, estão movimentando o local por meio de conversas com estudantes e autores de livros publicados pela Editora UFMS.

Ainda com relação ao campo da literatura, lançamos, recentemente, o livro “O Texto Dissertativo-Argumentativo: Construções e Articulações”, uma publicação idealizada pela Fapec, escrita pelas professoras Eva de Mercedes e Monica Alvarez, voltada aos vestibulandos e concurseiros interessados em prestar provas da banca Fapec, que pode ser conferida na íntegra, no formato e-book, no site Repositório da UFMS.

Esse lançamento é tido como a realização de um sonho de grande parte da nossa equipe, que tinha a intenção de desmistificar o gênero textual cobrado pela banca de nossa Fundação.

Lado a lado com a UFMS, apoiamos também o Festival Universitário da Canção (FUC), há pelo menos dois anos, além do Festival Mais Cultura e o Festival da Música Clássica. O Museu de Arqueologia da UFMS (MuArq), com suas exposições permanentes e ocasionais, também é gerenciado com o apoio da Fundação.

Assim como a fundação tornou-se parceira da Campanha “Dia Mundial da Filosofia (Unesco) em MS, participando como apoiadora do “Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de MS”, quero colocar a Fapec à total disposição dos leitores interessados em desenvolver ainda mais o segmento, e agradeço imensamente o convite realizado pelo professor Weiny César para que eu pudesse comentar brevemente sobre essa temática tão importante. Obrigada!

Por Nilde Brun, diretora-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec). É graduada em ciências econômicas pela Fucmat e especialista na área de administração em turismo e hotelaria pela UCDB.