“Xuxa, o documentário”, será lançado nesta quinta-feira

A apresentadora conhecida como a “Rainha dos baixinhos”, Xuxa esteve no programa “Mais você’, da Ana Maria Braga nesta quinta-feira (13), revelando os bastidores do documentário que vai abordar sua carreira e experiência atrás das câmeras ao longo dos seus 50 anos e será lançado na globoplay.

Xuxa contou sobre o relacionamento com sua ex-empresária Marlene Matos e revelou um dos momentos que viveu que se sentiu invadida e que foi pega de surpresa por Marlene, quando teve seu pai ao vivo no programa quando fazia sete anos que não conversavam. Xuxa deixou claro que o ato foi um apelo por audiência e contou como se sentiu.

Contou também que o documentário irá mostrar o seu encontro com o cantor Michel Jackson, falou do relacionamento com seu atual marido Juno e afirmou ter namorado de menos. Poderia ter dado mais, ter conhecido mais corpos e ter me sentido mais também”, confessou a loira mais amada do país.

O bastidor de suas paquitas também será revelado. O documentário irá ao ar às 18h desta quinta-feira na plataforma da Globo play.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.