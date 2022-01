Viaduto da UFMS será entregue com nova pintura na próxima terça-feira

Por iniciativa do Projeto “Cores e Vias” e com apoio da Prefeitura de Campo Grande, o Viaduto da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), será entregue com novas cores em homenagem às araras que são vista facilmente nos céus de Campo Grande.

O tema foi escolhido pelo artista Matheus do Carmo e a obra pronta, vai ser entregue na próxima terça-feira (1). Este é o segundo trabalho de um projeto que prevê repintar todos os pontilhões da Capital.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, espera-se transformar não só o ambiente urbano campo-grandense, mas também a relação da população com o patrimônio cultural.

“Poucos sabem da história por trás de cada monumento, museu ou viaduto da nossa cidade. Queremos que cada cidadão campo-grandense sinta alegria ao ver a cidade mais colorida. Os turistas que chegam por aquela entrada também poderão entender porque as araras são tão queridas por nós”, disse ele.

Clarice Benites, secretária ajunta da Sectur, reitera que a Secretaria está sempre de portas abertas para acolher novas ideias e novas parcerias.

“Projetos como o Cores e Vias mexem não só com a paisagem da cidade, mas com a forma como o trabalhador se sente no trajeto para o trabalho. Precisamos, cada vez mais, fortalecer o elo entre poder público e privado, para que seja possível transformar a vida de todos”.