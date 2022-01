Convênio prevê R$700 mil para revitalização de Museu em MS

Com objetivo de ampliar o acesso ao setor cultural em Mato Grosso do Sul, o governo do estado por meio da Fundação de Cultura e da secretaria de Estado de Infraestrutura em parceria com o Município de Maracaju, anunciou nesta sexta-feira (28), a assinatura de um protocolo de intenções com prevê a restauração do Museu de Tecnologia Regional Anna Thereza de Lima Alves, em Maracaju.

Conforme o convênio firmado pelas instituições a previsão é que sejam investidos R$ 746.302,00 nas obras, desse total, R$ 681.302,00 será concedido pelo Governo do Estado e os R$ 65.000,00 restantes serão investidos pela administração municipal de Maracaju.

Presidente da FCMS, Gustavo Cegonha destacou a importância dos investimentos no setor cultural. “O ano começou com grandes ações para nosso patrimônio cultural. Essas reformas eram muito aguardadas pela população e pelos trabalhadores da cultura. O governo do estado está empenhado nessas obras que serão muito importantes para o desenvolvimento cultural dos municípios”, disse via assessoria.

Fundado em 11 de junho de 1996, data em que se celebra o aniversário de Maracaju, o Museu de Tecnologia Anna Thereza de Lima Alves foi oficialmente inaugurado pela Domadora Anna Thereza de Lima Alves, durante uma reunião festiva do LIONS. De acordo com a Fundação de Cultura, em 2006 o Museu entrou para o Cadastro Nacional dos Museus Brasileiros, sendo integrado ao Guia Brasileiro dos Museus do Brasil.

Em 2016 o Museu passou por sua última revitalização que contemplou a parte material do prédio e os acervos. A reforma foi viabilizada por doações de uma empresa que destinou itens como tintas e materiais para construção.

Para o gerente de Patrimônio Histórico e Cultural da Fundação de Cultura, Caciano Lima, o Museu é parte importante da história de Maracaju. “É um único exemplar de unidade de memória que carrega em seu nome e na sua história a palavra ‘tecnologia’. Temos nele exemplares de bens que contam a história de Maracaju, sua ocupação, formação e trajetória dentro do MS”, afirmou via assessoria.