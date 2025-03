Universidade organiza feira de adoção e incentiva a guarda responsável de pets

Ação acontece no dia 31 de março e promove a adoção responsável de cães e gatos

O Centro Universitário Estácio Campo Grande realiza, nesta segunda-feira (31), mais uma edição de seu Trote Solidário. Este ano, a ação contará com uma feira de adoção de pets, em parceria com o Governo do Mato Grosso do Sul, o projeto Vida Animal, a Maranatha Pet Shop e a Finotrato. O evento será realizado das 17h30 às 20h, na unidade da Estácio Campo Grande, e tem como objetivo incentivar a adoção responsável e o bem-estar animal.

Serão disponibilizados cerca de 20 animais entre cães e gatos, tanto filhotes quanto adultos. Todos os pets passaram por avaliação veterinária e estão vacinados, vermifugados e liberados para adoção. Além disso, os animais adultos já estão castrados, chipados e imunizados contra a raiva, sem nenhum custo para o tutor. Durante a feira, um veterinário estará disponível para fornecer orientações aos futuros adotantes.

De acordo com o coordenador do curso de Medicina Veterinária da Estácio Campo Grande, Victor Bragança, essa iniciativa fortalece a conscientização sobre a guarda responsável. “A adoção responsável é uma iniciativa para estimular os nossos alunos a promoverem ações sociais que vão além de levar um animal para casa. É um compromisso com sua saúde, alimentação e bem-estar. Por meio do Trote Solidário, conseguimos conectar pessoas que querem adotar a pets que precisam de um lar, reduzindo o abandono e promovendo uma sociedade mais consciente sobre a importância da posse responsável”, destaca.

Para adotar

É necessário ser maior de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência e passar por uma entrevista no local. Além desses requisitos, os organizadores reforçam que amor, acolhimento e responsabilidade são essenciais para garantir o bem-estar dos animais. Após a adoção, os protetores continuarão acompanhando os tutores e auxiliando com informações sobre os cuidados com os pets.

O evento não terá taxa de adoção, e os filhotes adotados terão acompanhamento veterinário até a idade adequada para a castração, garantindo o controle populacional e a redução do abandono.

Campanha Nacional

Nacionalmente, o Instituto Yduqs, em parceria com o Instituto Ela, realiza a campanha do Trote Solidário, “Adote um Ciclo”. O objetivo é garantir dignidade e minimizar os impactos da situação de pobreza menstrual, que afeta milhões de mulheres no Brasil e no mundo. A ação acontece até o dia 25 de abril nas instituições de ensino superior parceiras do Instituto Yduqs, como Estácio, Ibmec, IDOMED e Wyden, de todo o Brasil. Quem desejar pode contribuir com doações financeiras pelo site Ajudei.org, ajudando o Instituto Ela a adquirir os itens necessários.

Serviço: A Feira de Adoção de Pets – Trote Solidário da Estácio Campo Grande será realizada nesta segunda-feira (31), das 17h30 às 20h na Estácio Campo Grande, localizada na Av. Fernando Correa da Costa, Nº 1.800, Setor Vila Rosa Pires. A adoção é gratuita.

