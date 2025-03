Semana cultural agita o Sesc Teatro Prosa com cinema, música e dança

O evento vai oferecer sessões com audiodescrição e Libras

Entre os dias 1º e 5 de abril, o Sesc MS promove uma programação diversificada no Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande, reunindo exibições cinematográficas, apresentações musicais e espetáculos de dança. O evento oferece sessões com audiodescrição e Libras, reforçando o compromisso com a acessibilidade. A entrada é gratuita, e os ingressos podem ser retirados pelo Sympla, sujeitos à lotação do espaço.

A programação tem início na segunda-feira, 1º de abril, às 19h, com a exibição do documentário “Black Rio! Black Power!”, que também será apresentado no dia 2 de abril, às 19h. Dirigido por Emílio Domingos, o filme revela a influência dos bailes soul e do movimento Black Rio na música e na luta por justiça racial no Brasil dos anos 70, abordando sua conexão com o hip hop, o funk e o orgulho negro transmitido para novas gerações. Classificação: Livre.

Na quinta-feira, 3 de abril, às 19h, é a vez do espetáculo musical “Taiko – A Arte dos Tambores Japoneses”, apresentado pelo grupo Raiden Daiko. A performance transporta o público para uma experiência imersiva em que os tambores ecoam a força da tradição japonesa, unindo passado e futuro em um show vibrante e emocionante. Classificação: Livre.

Na sexta-feira, 4 de abril, às 19h, a Ginga Cia de Dança apresenta “Silêncio Branco”, um espetáculo que aborda de forma sensível e impactante a violência contra a mulher. A peça provoca reflexões sobre o feminicídio e as diversas formas de violência de gênero, destacando a urgência do tema por meio da expressão corporal e do silêncio que clama por justiça. Classificação: 14 anos.

Encerrando a programação, no sábado, 5 de abril, o Cine Clubinho exibe “A Ilha dos Ilús”, com sessões às 14h (com audiodescrição e Libras) e às 16h. A animação acompanha Pocó, um cachorro que, ao nascer na família errada, precisa retornar à Ilha dos Ilús para encontrar sua verdadeira origem. A jornada cheia de desafios e aventuras promete emocionar e encantar públicos de todas as idades. Classificação: Livre.

Serviço: O Sesc Teatro Prosa está localizado na Rua Anhanduí, 200. Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417. Acompanhe as ações do Sesc Cultura no Instagram @sescculturams, Facebook/sescculturams e no aplicativo “Encontre no Sesc”.