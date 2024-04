Últimos dias da Expogrande, feiras e espetáculos de teatro marcam fim de semana

Capital tem show de Simone Mendes e Guilherme Santiago; economia criativa é foco de feira em Ponta Porã

A 84ª edição da Expogrande, maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul, chega aos seus últimos dias neste fim de semana, mas encerra com chave de ouro, com muitos shows nacionais, mais de 150 expositores, parque de diversões e muita gastronomia.

Nesta sexta-feira (12) é dia de show de um dos destaques da feira, a cantora Ana Castela. Setequedense de coração, a jovem de apenas 20 anos promete arrastar multidões para o Parque de Exposições Laucídio Coelho. Dona de hits como “Pipoco” e “Solteiro Forçado”, a Boiadeira, como é conhecida, se destacou em 2023 como a artista mais ouvida no Brasil, e teve quatro músicas suas entre as 10 mais escutadas no maior aplicativo de música do país. Na última segunda-feira (8), a artista gravou seu novo DVD, com músicas do sertanejo raiz.

Quem também sobe ao palco na sexta-feira é a dupla Rayane & Rafaela. Mineiras, as moças despontaram ao serem ‘apadrinhadas’ por Henrique e Juliano (que foram atração da Expogrande na semana passada), após terem suas composições gravadas pela dupla. Em 2023, Rayane & Rafaela acumularam mais de 3 milhões de ouvintes mensais por meio da plataforma Spotify.

Já no sábado (13) é a vez de Simone Mendes dar as caras em Campo Grande, com seu show solo pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, após dissolução da dupla com a irmã Simaria. Com quase 40 milhões de seguidores nas redes sociais, Simone tem uma legião de fãs pelo Brasil. Em 2023, lançou seu primeiro DVD em carreira solo, intitulado “Cintilante”. O primeiro single do projeto, “Erro Gostoso”, foi lançado em 27 de janeiro do mesmo ano e já acumula milhões de visualizações.

No domingo (14) encerrando a Expogrande, a dupla Guilherme e Santiago tocam de forma gratuita na Capital. A dupla é considerada uma das maiores duplas de cantores de música sertaneja do Brasil. Lançou 10 CDs em 12 anos de carreira. Os irmãos Hericson (Guilherme) e Henzzo (Santiago) nasceram na cidade de Jataí no estado de Goiás e um de seus maiores sucessos são as músicas “E daí?” e “Tá se Achando”.

Os ingressos para os shows de sexta-feira e sábado estão sendo vendidos pelo site Balada App e nas barbearias A Banca na Capital. O Parque de Exposições Laucídio Coelho fica na rua Américo Carlos da Costa, 320, Vila Carvalho.

Elvis Experience In Concert

Para quem é fã do ‘Rei do Rock’, chega a Campo Grande neste sábado (13), a partir das 21h30, o Elvis Experience In Concert. O espetáculo traz aos palcos um show magnifico, com a história de um dos maiores astros da música, por meio de seus maiores sucessos e com um formato inédito, com a presença de dois Elvis. É uma mega produção, com 30 integrantes, música cantada e tocada ao vivo, ballet, banda e orquestra. O cenário, coreografias, trocas de 50 figurinos e uma iluminação de última geração ajudam na imersão deste belíssimo espetáculo que traz os maiores sucessos do “Rei do Rock and Roll”, que fará com que todos se emocionem em uma viagem musical e visual que surpreenderá e encantará o público.

O espetáculo conta com direção técnica de Paulo Machado, direção executiva de Daniela Schiarreta e direção de grandes mestres da cena artística da atualidade. Com direção musical do maestro Eduardo Pereira, preparação vocal de Mariana Nunes, coreografias de Tatiana Abbiati, Alessandra Lona como dance captain, direção residente de Ewerton Novaes e direção-geral do renomado diretor Bruno Rizzo, que assina a direção de grandes espetáculos como “Queen Experience In Concert”, “Abba Experience In Concert”, “Amazing Tenors, Sings Bocelli”, “Pink Floyd Experience In Concert”, “Embalos de Sábado à Noite, O Musical”, entre outros. Duração: 75min. Ingressos podem ser adquiridos por meio do site www.ingressodigital.com.

SEXTA-FEIRA (12)

25ª Expoad – Deodápolis

Começou ontem (11), no município de Deodápolis, a 25ª edição da Expoad, feira agropecuária que traz para a cidade rodeios, parque de diversões, praça de alimentação e shows nacionais. Na abertura, quem subiu ao palco foi o cantor Amado Batista. Já na sexta-feira (12), é a vez do cantor Eduardo Costa encantar os deodapolenses; no sábado (13) show da dupla sertaneja Thaeme e Thiago, e no domingo (14) a dupla Leo Bueno e Júlio César encerram a festa. A Expoad é realizada no Parque de Exposições de Deodápolis, com entrada franca. Haverá camarote prime, onde a festa continua, com valores a partir de R$ 50,00. Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla.

Feira Fronteira Criativa – Ponta Porã

Unindo arte, economia criativa, cultura, gastronomia e música, acontece nesta sexta-feira (12) e no sábado (13) a Feira Criativa MS, no município de Ponta Porã, a 312 quilômetros de Campo Grande, na Praça Manvailler, das 17h às 23h. Para quem quiser levar os filhos pet, a feira também um espaço Pet Friendly. Para mais informações sobre expositores participantes, consulte o Instagram @fronteiracriativams.

Desenho do Tempo

No dia 11 de abril, em Nova Andradina, às 19h30, o público terá a oportunidade única de testemunhar a apresentação do espetáculo “Desenho do Tempo” no Centro de Convenções Silvio Ubaldino de Souza. Após a performance, os artistas conduzirão um bate-papo com a plateia, proporcionando um momento de interação e reflexão.

O projeto visa proporcionar uma experiência artística única para pessoas com mais de 60 anos e suas redes de apoio. Por meio de oficinas e apresentações, o evento busca explorar temas como o envelhecimento, a identidade e a memória, utilizando a dança como meio de expressão e conexão. O evento é gratuito.

Feira Bosque da Paz

Para quem está com saudade de uma das feiras mais charmosas de Campo Grande, a Feira Bosque da Paz realiza nos dias 12, 13 e 14 de abril uma edição especial, no Shopping Bosque dos Ipês, com muito artesanato, gastronomia, colecionismo, happy hour e feira de adoção de pets. Av. Cônsul Assaf Trad, 4796.

Encontro de Motorhome e Campistas do Pantanal de MS

Será realizado entre os dias 12 a 14 de abril, a terceira edição do Encontro de Motorhome e Campistas do Pantanal de MS, em Campo Grande. O evento, que agora faz parte do calendário oficial da Capital, reúne 120 veículos de recreação, entre motorhomes, trailers, kombis e até carros menores modificados. A exposição é aberta ao público, e ainda haverá praça de alimentação, atividades para interação e shows, tudo na Vila Morena.

SÁBADO (13)

Blues Bar

Essa é para quem gosta de rock: no sábado, o Blues Bar recebe o ator, cantor e humorista fluminense Bruno Sutter, para tocar os clássicos da banda inglesa de heavy metal Iron Maiden em um show no Blues Bar. O artista promete apresentar músicas de todas as fases da banda, em um show de mais de 2 horas. Bruno Sutter é um humorista, ator e músico brasileiro, tendo obtido reconhecimento por iniciar sua carreira no grupo humorístico Hermes e Renato e depois com a banda de heavy metal/rock cômico, Massacration. Ele está em turnê com o projeto “Bruno Sutter Executa Iron Maiden” por todo o Brasil. A abertura do show fica por conta da banda Shadows Legacy e ingressos estão disponíveis no site da Sympla.

Tributo Tim Maia

Dia 13, A lupland Garden terá uma programação diferenciada. Com diversas atrações, desde DJ Magão, Tom Alves, JR Matos, Aneio Japão e Pedro Fernandes, o ambiente terá uma homenagem a uma das maiores lendas da música brasileira. O evento acontecerá a partir das 16h as 23h, localizado na Rua Antonio Maria Coelho, 3285 – Jardim dos Estados. Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla.

Bela e a Fera

Neste sábado, A Bela e a Fera In Concert, O Espetáculo Musical, traz aos palcos uma releitura emocionante do clássico conto de fadas. Inspirado no conto de Domínio Público francês, o musical traz à vida a história de amor entre uma bela jovem e um príncipe transformado em Fera por um feitiço. Com uma orquestra ao vivo e um elenco talentoso que atua, dança e canta, a produção é dirigida por nomes renomados como Bruno Rizzo e Daniela Schiarreta. A turnê encantou mais de 50 cidades brasileiras. O espetáculo será no Palácio Popular da Cultura, na Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Ingresso Digital.

Feira Mixturô

Vem aí mais uma edição da Feira Mixturô, com diversos expositores no ramo da gastronomia, artesanato, moda sustentável, livraria independente e muito mais. A feira ainda conta com atrações musicais que vão conquistar o público, das 16h às 21h, na Praça do Peixe, na Avenida Bom Pastor, 700.

Espetáculo “O Mágico de OZ”

Com uma mistura encantadora de talento artístico e magia teatral, a Companhia Arte Boa Nova apresenta em Campo Grande sua mais recente produção de 2024 para o público infantil e adulto, a peça “O Mágico de Oz”. Transportando o público para além do arco-íris, o espetáculo promete apresentar diversão e aprendizados sobre o que é o amor, a bondade, a gentileza e a coragem, que podem nos tornar pessoas mais felizes e melhores. A peça acontece no sábado (13) e no domingo (14), com sessões às 16h e 19h30, no Teatro Allan Kardec, Avenida América, 653. Ingressos podem ser adquiridos na Arquitecnica, na rua Dom Aquino, 431, ou no telefone 3029-0357. ou por meio do site da companhia, https://www.arteboanova.com.br/ingressos-online

Feira São Chico

Para quem adora feiras, essa é mais uma opção para Campo Grande. A Feira São Chico, realizada na Orla da Avenida Noroeste, 1600, trará neste sábado (13), uma edição especial para o Dia das Mães, com artesanato, comida regional, moda e mimos paras as mães. Haverá também apresentação da cantora Rhaysla, e do grupo de dança Bonde do Flash. A feira acontece das 16h às 21h.

Espetáculo “Todo redemoinho começa com um sopro”

A volta do Teatro Aracy Balabanian começou com o pé direito, com apresentação do primeiro espetáculo regional, com a peça “Todo redemoinho começa com um sopro”. De forma gratuita, o espetáculo, realizado pela Cia OFIT (Associação Cultural Oficina de Interpretação Teatral), encerra neste sábado seus três dias de apresentações. A apresentação começa às 20h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, na Rua 26 de agosto, 453, Centro.

DOMINGO (14)

Uatahell Bar

Para aqueles que adoram um samba, o bar Uatahell terá roda de samba com clássicos aos desconhecidos na Quadra de basquete do bar com Diogo Tadeu. O estabelecimento possui Onions Rings (Anéis de cebola empanados e fritos) , drinks como caipirinha, caipi Vinho (Caipirinha com vinho), Mojito, Gin tônica, Cuba Livre, Negroni e etc. A partir das 17h às 22h, o bar fica localizado na Rua 15 de Novembro, 789, Centro. Entrada R$ 5,00.

Capivas Cervejaria

Quer ser figurinista e curtir uma boa música? O Sandim e Banda estarão gravando o videoclipe da música autoral “A Planta” no Capivas Cervejaria. O evento terá diversas atrações especiais como; Borbotti, Lauren Cury, Rockers Sound (DJ Set) e DJ Roota (Três Lagoas). A partir das 17h às 23h, a cervejaria fica na rua Pedro Celestino, 1079. Entrada R$ 10, 00.

Ponto Bar

Domingo é dia de pagode no Ponto Bar. Com o samba do Caramelo, o estabelecimento promete promover diversidade cultural, bebida gelada e também muita conversa fiada. Sempre a partir das 18 horas, a entrada sai por R$ 5,00 e ponto fica na Rua Dr. Temistócles, 103.

Praça da Bolívia

Domingo é dia de festa na tradicional na Praça Bolívia com comidas típicas, artes, apresentações culturais e artesanatos. Tudo ao ar livre e com entrada gratuita, das 9h às 14h, na Rua Barão da Torre, no Coophafé. Nesta edição haverá shows de Jerry Espíndola, Vozmecê, Beca Rodrigues e muitos outros.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

