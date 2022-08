Tá vendo aquela Lua que brilha lá no céu? Última “Superlua” do ano poderá ser vista em MS

A terceira e última Superlua do ano vai acontecer nesta quinta (11) e poderá ser vista em todo o Brasil. Consequentemente a população de Mato Grosso do Sul também vai poder observar o espetáculo, isso se as condições climáticas deixarem o céu limpo. Se esse milagre acontecer, o fenômeno poderá ser visto a olho nu, sem a ajuda de equipamentos.

Na verdade o termo Superlua não é tão utilizado por astrônomos, mas significa que a Lua irá parecer maior e mais brilhante que o normal, já que ela vai estar mais perto do perigeu, o ponto mais próximo da Terra na sua órbita. Essa Superlua é a terceira que ocorre em 2022, a primeira foi a Superlua de Morango, em junho e a Superlua dos Cervos, em julho.

Então se você estiver interessado em ver o fenômeno pela última vez neste ano, é morador em Mato Grosso do Sul e viu que as condições climáticas colaboraram em apreciar esse fenômeno, a dica é começar a observar o céu entre 17h40 ou 18h ou então, já começar a esperar o fenômeno logo após o Sol se pôr e a Lua começar a emergir no horizonte. Esse seria o momento ideal para observar o brilho do satélite natural da Terra.

Mas se der errado, não precisa se preocupar, pois o fenômeno vai durar até a manhã de sábado, com o ápice da Superlua acontecendo na sexta-feira (12).

Essa Superlua que vai ocorrer nesta quinta (12), na verdade se chama Lua de Esturjão. O nome é relacionado à época em que esse peixe é encontrado em grande quantidade nos Grandes Lagos da América do Norte, localizados entre o Canadá e os Estados Unidos e foi criado por nativos que moravam no nordeste dos EUA.

