Acidente entre motos deixa trânsito lento na Av. Marechal

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu na tarde desta quinta-feira (11), um acidente de frente entre duas motos no cruzamento entre a avenida Marechal Deodoro com a Rua Arquiteto Álvaro Mancine, na região do bairro Aero Rancho, sul da Capital.

Segundo testemunhas, a mulher que pilotava a moto Honda Titan 150 c, azul, seguia pela Avenida Marechal Deodoro e fez a conversão a esquerda na Rua Arquiteto Álvaro Mancine, instante que colidiu de frente com o rapaz que conduzia uma moto MT Yamaha, preta, que vinha pela avenida no sentido bairro-centro.

Segundo os socorristas, a motociclista não conseguiu frear a tempo e invadiu a outra pista. Ela e o rapaz envolvido na batida foram socorridos primeiramente por uma moto-socorro dos bombeiros.

O motociclista, de 32 anos, ficou ferido e sofreu uma lesão no ombro esquerdo. Ele foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. Acesse também: Ferro-velho na Piratininga pega fogo e fumaça chama atenção de quem passava por lá

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf