Turma do Bolonhesa faz releitura de obra clássica da Disney e apresenta “Pinóquio”

Peça acontecerá no sábado (9) na Estação Cultural Teatro do Mundo as 17h

A Turma do Bolonhesa está de volta com um espetáculo imperdível: “As Aventuras da Turma do Bolonhesa — Pinóquio”. Este é o primeiro de uma série que, no próximo ano, celebrará uma década de trajetória. No dia 9 de novembro, sábado, às 17h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, na Capital, será o palco desta apresentação gratuita, realizada com o apoio da SETESCC/MS e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

A história do espetáculo remonta à sua estreia em novembro de 2015, no extinto Arena Bosque, um aconchegante teatro que fazia parte do Shopping Bosque dos Ipês, hoje não mais existente. Essa produção se tornou uma experiência bem-sucedida, levando a companhia a continuar sua trajetória com outros espetáculos. A proposta consiste em adaptar a história clássica de “Pinóquio”, incorporando novas possibilidades de textos e poesias, transformando a narrativa em uma celebração do brincar e do fazer teatro ao vivo.

Sob a direção e adaptação de Fernando Lopes, o elenco, formado por, Flávia Paniago, Fernando Lopes, Isaias Farias, Luciano Risalde, Raphael Lanzianie Samuel Mello, promete uma performance repleta de humor e emoção. Os artistas, conhecidos por seus personagens icônicos como Pão com Ovo, Espaguete, Bolonhesa, Polenta e Tio Batata, levarão o público a uma viagem inesquecível pelo universo de Pinóquio.

Desde a primeira apresentação de Pinóquio, a trupe já apresentou mais de trinta e seis espetáculos. O espetaculo aborda, singelamente, a temática da humanização por meio do amor, da consciência de si mesmo e do cuidado com o outro. Compreender esses valores é fundamental para a transformação de uma pessoa em uma criança de verdade. Assim, a mensagem central do espetáculo é que, para ser uma criança de verdade, é necessário muito cuidado e amor, tanto para consigo mesmo quanto para com os outros.

Enredo

A peça teatral narra a história de Bolonhesa e sua trupe, que recebem o convite para apresentar uma releitura de “Pinóquio”, de Carlo Collodi. O problema é que eles não têm um boneco de madeira para utilizar. Mas a mágica acontece quando surge a Fada da Máscara Azul, que transforma a situação. Munido de alegria e brincadeiras, Bolonhesa embarca em novas aventuras ao lado de seus amigos, sempre trazendo uma história diferente para encantar o público.

A releitura de “Pinóquio” pela Turma do Bolonhesa reflete a essência de uma trupe de palhaços contadores de histórias, que se considera uma verdadeira família dedicada a levar narrativas ao público. Fernando Lopes, diretor da companhia, destaca para a reportagem que a metalinguagem é uma característica marcante do espetáculo, permitindo a divisão de personagens e a interação lúdica com a plateia.

“Essa abordagem não apenas contribui para o sucesso da trupe, que está há quase dez anos em cartaz com seus diversos espetáculos, mas também incentiva as crianças a explorarem sua criatividade em casa, estimulando-as a brincar de fazer teatro e a expressar suas opiniões”.

A principal diferença na adaptação de “Pinóquio” para a palhaçaria está na transposição da linguagem, que exigiu a eliminação de alguns elementos e a inclusão de outros. A companhia incorpora referências da Disney, especialmente músicas marcantes, como a famosa canção que ficou famosa com o desenho animado de “Pinóquio”.

Essa música é entrelaçada na narrativa, criando uma conexão com a contação de histórias no teatro. Lopes observa que, em vez de retratar todos os aspectos da obra original, a trupe optou por brincar com certos elementos, evitando, por exemplo, a inclusão dos burros. A adaptação visa transformar a literatura dramática infantil em uma experiência teatral envolvente, que valoriza a arte de contar histórias

“Essa música ficou muito marcada quando a Disney lançou o primeiro ‘Pinóquio’. É uma canção que trago comigo e que venho costurando com essa ideia de contação de histórias no teatro. Optamos por não incluir os burros na nossa adaptação; preferimos brincar com outros elementos. A principal diferença aqui é essa transposição da literatura dramática infantil para o teatro, permitindo um espaço criativo para a contação de histórias”, explicou Fernando.

Para dar vida aos seus espetáculos, incluindo “Pinóquio”, a Turma do Bolonhesa dedica-se a ensaios intensos, repletos de diversão e emoção. Fernando enfatiza que apresentar “Pinóquio” é uma oportunidade de explorar a construção do ser humano, especialmente a jornada de uma criança em formação.

“Eu destaco o papel do pai de Pinóquio, que enfrenta os desafios da paternidade, e da fada madrinha, que atua como um anjo da guarda na educação do menino. Além disso, o grilo falante representa a discussão sobre o que é certo e errado, enriquecendo a narrativa. A paixão que temos pelo espetáculo se reflete no carinho com que preparamos cada apresentação”, detalhou Fernando.

10 anos de Bolonhesa

O humor da Turma do Bolonhesa é caracterizado como poético, inspirado por figuras como Charlie Chaplin e o grupo Galpão, especialmente na montagem de “Romeu e Julieta” dirigida por Gabriel Vilela. A trupe brinca com essa lógica, incorporando referências que evocam a palhaçaria de forma acessível e divertida, permitindo que toquem os corações do público. A companhia não apenas encanta as crianças, mas também os adultos, apresentando músicas que vão desde Beatles a Milton Nascimento. Essa capacidade de agradar diferentes faixas etárias é considerada um dos segredos do sucesso da Turma do Bolonhesa, que celebra quase uma década de atividades.

“A experiência desses dez anos está profundamente ligada ao sucesso do nosso primeiro ‘Pinóquio’. Essa obra é muito importante para nós. Embora o elenco tenha mudado desde 2015, eu sou o único que permaneceu desde o início, o que nos permite manter o frescor da estreia. Essa combinação de teatro acessível, poesia e humor por meio da palhaçaria e da contação de histórias tem sido a nossa essência ao longo desses anos”, afirmou Fernando

O diretor afirma que a companhia não tem intenção de encerrar suas atividades, ao acreditar que é possível criar uma infinidade de espetáculos através da mistura de palhaçaria, contação de histórias e humor poético. Com um repertório que inclui obras como “Romeu e Julieta”, “Dom Quixote”, “Pinóquio” e “Cinderela”, a trupe demonstra sua versatilidade ao adaptar até mesmo peças mais complexas, como “A Senhora dos Afogados” de Nelson Rodrigues, ao público infantil

Serviço : No dia 9 de novembro, sábado, às 17h, a Turma do Bolonhesa se apresentará na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177, no Centro.

Por Amanda Ferreira

