Trailer de ‘Dark Horse”, filme de Jair Bolsonaro, é divulgado por Mário Frias

O deputado federal Mário Frias (PL-SP) divulgou nesta terça-feira (19), por meio das redes sociais, o trailer do filme Dark Horse, cinebiografia que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. O material começou a circular amplamente na internet.

Apesar de conter a indicação de “reprodução proibida”, o trailer foi compartilhado por diferentes perfis e acabou sendo repostado também pelo senador Flávio Bolsonaro, ampliando a visibilidade do conteúdo nas redes sociais. A circulação simultânea em canais ligados a aliados políticos contribuiu para o aumento da repercussão do material.

O trailer reúne uma sequência de cenas que revisitam episódios marcantes da trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo o atentado a faca durante a campanha de 2018, momentos de forte apoio popular de seus seguidores, além de entrevistas que ganharam repercussão durante sua carreira política.

O material também destaca a fase de candidatura à Presidência da República, com registros de atos de campanha, bastidores de articulações políticas e interações com aliados. Há ainda cenas que mostram o ambiente familiar do ex-presidente, compondo um recorte mais pessoal da narrativa apresentada no filme.

Outro ponto evidenciado no trailer são supostas negociações políticas e momentos estratégicos da carreira pública, apresentados como parte da construção de sua imagem ao longo dos anos. A produção também sugere a formação do apelido “mito”, associado à sua base de apoiadores.

A cinebiografia busca condensar diferentes fases da vida política de Jair Bolsonaro, combinando elementos biográficos, registros públicos e reconstruções dramatizadas para compor a narrativa do longa.A cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro tem orçamento estimado em R$130 milhões. O trailer do filme pode ser conferido na página oficial de Flávio Bolsonaro no You Tube.

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