Toni Garrido é atração da Feira Literária de Bonito

A 7ª edição da Flib (Feira Literária de Bonito) está com uma extensa programação cultural, composta por diversos escritores e músicos renomados, um deles é o ícone do reggae pop nacional, o cantor e compositor Toni Garrido, que sobe ao palco principal amanhã (8). Conhecido em todo o Brasil como o vocalista da banda Cidade Negra, o cantor conquistou o público na década de 90, com incontáveis sucessos como “Sábado à Noite”, “Pescador de Ilusões”, “A Sombra da Maldade”, “Onde Você Mora?”, “Girassol”, “O Erê”, “Firmamento”, entre outros hits. Durante entrevista à reportagem do jornal O Estado, Toni demonstrou estar animado e com boas expectativas, pois o show será diferenciado, de forma acústica, com grandes sucessos de Cidade Negra, Djavan e Gilberto Gil que, segundo ele, não podem ficar de fora em suas apresentações, além de suas demais músicas.

Com 40 anos de carreira, Antônio Bento da Silva Filho, o Toni Garrido, se prepara para se apresentar na Flib, em Bonito, cidade conhecida como a Capital do Ecoturismo, distante 297 quilômetros de Campo Grande. Para ele, é muito satisfatório estar no evento. “Estar na feira literária, para mim, é um dos maiores prazeres da vida, porque eu, que sou do entretenimento, quer dizer, as pessoas acham que sou do entretenimento, mas sou algo que nasceu da educação e da cultura. E a educação e a cultura me levaram para o entretenimento, então, as palavras têm total valor para mim, eu canto palavras e o ser humano se comunica com palavras, acho que ela é um elo de amor muito forte que a gente tem. Eu adoro cantar em feiras literárias assim”, revela Toni.

O tema da Flib é “Literatura e Natureza: Uma História para Contar”. E o artista destaca a relevância que o tema desta edição terá: “É legal, porque joga a gente para o lúdico, eu acho que essa provocação, de cara, leva a gente a experiências ou histórias mais naturais, ecológicas e mais voltadas para a terra e para nós. Eu vejo um panorama muito legal, criado por essa provocação”.

Trajetória

Logo que começou na música, Toni Garrido se juntou à banda Bel, em que foi vocalista. Depois, produziu o “Rei do Rio” com Cidade Negra, em 1989. Sua discografia é composta por diversos álbuns, com: “Sobre Todas as Forças” (1994), “O Erê” (1996), “Quanto Mais Curtido Melhor” (1998), “Enquanto o Mundo Gira” (2000), “Perto de Deus (2004)” e “Hei, Afro! (2012)”.

Toni está rodando o Brasil e o exterior com sua nova turnê “Baile Free”, trabalho diferenciado que traz um mix de música black com eletrônico. No repertório dos shows da nova turnê, além de canções inéditas, entram músicas de sua autoria e parcerias, como “Girassol”, “A Sombra da Maldade”, “Estrada” e “O Erê”; e canções interpretadas por ele, como “Solteiro no Rio de Janeiro”, “Palco”, “Lilás”, “Saideira”, “Pescador de Ilusões”, entre outros sucessos.

Além de cantor, o artista é ator e apresentador. Já atuou em novelas como “Caminhos do Coração (2007)”, “Uma Rosa com Amor (2010)” e nos filmes: “Como Ser Solteiro (1998)”, “Orfeu (1999)”, “Xuxa Abracadabra (2003)”, “Fados (2008)”, “Sobrevivente Urbano (2014)” e “A Mulher do Meu Marido (2019)”. Em 2002, Toni também foi apresentador do programa “Fama”, ao lado de Angélica, na rede Globo.

Seu trabalho mais recente na televisão foi no ano passado, como técnico no programa “The Voice Mais”, na rede Globo e “The Voice Kids”, na fase tira-teima.

Show em Bonito

Na Flib, Toni explica que terá um encontro diferente com o público, com voz e violão. “O ‘Baile Free’ é bem diferente do que farei em Bonito, porque essa turnê conta com um aparato de eletrônico e, ao mesmo tempo, de músicos tocando ao vivo, som e a black music, ao mesmo tempo que tem um pouco de máquina e beat. Para esse show, eu teria que ter um pouco de máquina e beat, e para isso aí eu teria que ir com uma formação de banda. Então, estou indo fazer um show acústico, com algumas canções relevantes que fazem parte da minha vida e gosto muito também de fazer. Esse encontro é um pouco diferente, muito musical, será literatura e natureza.”

Em seu repertório, não pode faltar músicas autorais e canções de Djavan, Cidade Negra e Gilberto Gil. Toni está completando quatro décadas de trajetória na música e conta como leva sua carreira artística, ressaltando a importância da parceria e do respeito.

“No fundo, sigo sempre acreditando que as coisas que eu fazia, no início, devem continuar sendo feitas. Aplicação, concentração, o respeito às parcerias que a gente tem, em quem está trabalhando com a gente, com quem está junto naquele show. A parceria com a minha banda, eu acho que isso é fundamental. E continuar garoto, porque fazer música é coisa de criança”, pontua ele, que espera poder levar o “Baile Free” para Bonito em uma próxima oportunidade.

Sobre estar em Bonito, o cantor conta como se sente por saber que é um lugar repleto de natureza e águas cristalinas. “É muito bom estar em um lugar tão bonito, tão importante, que é um patrimônio histórico e cultural, tanto do Brasil quanto da humanidade, é ótimo ficar diante dessa água em que você não afunda… estou doido para essa sensação. É ótimo ver aquelas águas cristalinas, com aqueles peixinhos e a natureza viva. Eu gosto de ouvir as histórias, conhecer um pouco das lendas de Bonito”, finaliza.

Serviço

O show de Toni Garrido será às 22h, no palco principal da 7ª Flib (Feira Literária de Bonito), que acontece até domingo (9), na praça da Liberdade, em Bonito. A entrada é gratuita. Acompanhe a programação pelo Instagram: @flibonito ou pelo site: flibonito.com.

