Tiago Leifert grava Caldeirão com Mion: ‘No sábado, ele já é sucesso’

Se o programa Domingão com Huck vai apostar em Juliette em seu primeiro programa, o Caldeirão com Mion não sai muito atrás. Um dos convidados será Tiago Leifert, que gravou uma participação na atração na última segunda-feira, 30 de agosto.

E, ao acordar, ele confessou que estava “com dor na coluna” pelas atividades que fez na atração, mas revelou que o programa está muito divertido.

“Hoje acordei com a coluna doendo muito, estourado. Mas eu tinha um compromisso, gravar o ‘Caldeirola’. E fui. E cara, vou dizer para vocês, foi muito legal, foi muito bom o programa, adorei fazer. Eu me diverti bastante, apesar da dor, fiz coisas com a minha coluna que vocês vão ver sábado”, brincou.

Depois de elogiar a atração, Tiago Leifert se rendeu a Marcos Mion, dizendo que o apresentador, “já é o dono do sábado” na TV Globo, depois da ida de Luciano Huck para os domingos.

“O programa está muito legal. O Mion está excelente, está cem por cento em casa, à vontade, impondo o ritmo lá em cima, que vocês vão adorar. Mionzera no sábado já é sucesso. Já é dele. Já era, moleque”, disse.

Mion, que vem divertindo o público na internet com sua empolgação de ir para a TV Globo, repostou os vídeos de Tiago Leifert e agradeceu:

“Não consigo nem explicar o que senti quando vi o Tiago ali no meu palco. Uma gratidão. É fogo no Caldeirão. Te amo, mano. Conta comigo pro que for”, agradeceu.