Tiago Iorc faz show na Capital no Dia Internacional da Mulher

O cantor brasiliense Tiago Iorc fará show no formato voz e violão em Campo Grande, em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, a partir das 20h (os ingressos da primeira fila já estão esgotados), e no dia seguinte em Dourados, no Clube Indaiá, no mesmo horário. A cantora campo-grandense Dora Sanches fará a abertura dos eventos, com bilhetes que variam de 140 a 500 reais.

Autor de sucessos como “Amei Te Ver”, “Coisa Linda” e “Tangerina”, o cantor e compositor se consagrou como um dos principais ícones do pop nacional, cativando um público fiel em todo o Brasil. Em seus 16 anos de carreira, Tiago Iorc soma oito álbuns e parcerias musicais com nomes aclamados, como Milton Nascimento e Jorge Drexler. Em 13 de abril de 2017, o cantor fez show em Campo Grande, no Diamond Hall, sendo que o público compareceu em peso, tendo sido registrados mais de 500 metros de fila.

Tiago é o artista brasileiro com o maior número de indicações ao Grammy Latino 2023, realizado em 16 de novembro em Sevilha, na Espanha. “Daramô”, seu mais recente álbum, lançado em 2022, disputou nas categorias “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira” e “Melhor Engenharia de Gravação para um Álbum”, enquanto a música “Tudo que a Fé Pode Tocar”, composta em parceria com a namorada Duda Rodrigues, venceu a categoria de “Melhor Canção de Língua Portuguesa”.

O álbum “Daramô” tem dez canções autorais e faz referência à vontade de Tiago em estar mais aberto para a troca. A produção musical é assinada por Paul Ralphes, sendo que os músicos Mateus Asato, Isaias Elpes, Jeremy Gustin, Lux e Tróia fazem parte do projeto, com direção executiva da Music Tour. O guitarrista e compositor campo-grandense Mateus Asato, eleito pela revista americana Premier Guitar como um dos mais influentes instrumentistas da indústria musical e pela revista Guitar World como um dos maiores guitarristas do mundo, já trabalhou com Iorc na gravação e turnê do projeto “Acústico MTV” (2019) e também participou do vídeo de lançamento da música “Masculinidade”, em 11 de novembro de 2021.

Em setembro de 2023 foi lançado o single “Durar (Uma Vida com Você)”, fruto da bem-sucedida parceria entre Tiago e a italiana Laura Pausini, que rendeu ainda uma versão acústica.

Dora Sanches A cantora pop tem 23 anos e possui elo com a música regional sul-mato-grossense, que ainda a influencia. Ela está morando no Rio de Janeiro e desde 2021 tem lançado singles no Spotify, sendo o mais recente “Não Vá”, que retrata um diálogo com sua mãe, ainda jovem, previsto para ser lançado em 18 de dezembro.

Com mais de 700 mil streams no Spotify, o EP de Dora, com cinco canções, é uma produção de Moogie Canazio, com três músicas gravadas no EastWest Studios, em Los Angeles: “Bomba-Relógio”, “Fora de Alcance” e “Nunca É Tarde Demais”. Lançado neste ano, o single “Meu Lugar” foi gravado em parceria com o músico Gabriel Sater e produzido por Clemente Magalhães.

Além de seu repertório autoral, a cantora, que este ano abriu o show de Marisa Monte, no Ginásio Guanandizão, interpreta ao vivo clássicos de Aretha Franklin, Amy Winehouse, Al Green e Gonzaguinha.

SERVIÇO: O show ‘Tiago Iorc Violão e Voz’ será realizado em Campo Grande no dia 8 de março, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, enquanto em Dourados, a apresentação será no Salão Nobre do Clube Indaiá. Os dois eventos terão início às 20h, com show de abertura de Dora Sanches. Os ingressos estão sendo vendidos de 140 a 500 reais, apenas no site https://shopingressos.com. br/comprar/1608/TIAGO_IORC_ VIOLAO_E_VOZ e contemplam entrada inteira, meia-entrada e meia social. Eles podem ser parcelados.

Por – O Estado

