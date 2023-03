Tetê Espindola será atração no I Festival Pepper Music

A Cantora, compositora e multi-instrumentista, sulmatogrossense Tetê Espíndola é patrimônio cultural, responsável por uma das vozes mais potentes e marcantes da música popular brasileira, a artista deverá encerrar a temporada do festival Pepper Music com seu belíssimo show acústico cantando grandes sucessos da sua carreira e interpretando clássicos nacionais. “Eu gostei do espaço, achei bem aconchegante e resolvi fazer um acústico de voz e craviola, instrumento que toco há 40 anos, e componho nele. Estou nesse momento de tocar e mostrar minhas músicas novas”, completou a cantora.

Idealizado pelo jornalista Paulo Sanseverino, o evento acontece durante os dias 30 de março a 29 de junho, no Teatro Paiol Cultural. De forma intimista, a programação traz em seu line-up artistas dos mais variados estilos musicais para todo tipo de público – com certeza você irá reunir a sua galera para curtir o show do seu artista preferido.

“Apimentar é uma ação que desperta as mais variadas sensações, e a música faz isso com a gente, nos leva a diferentes lugares e vai ao fundo das nossas lembranças, fazendo com que nossos sentimentos se aflorem através de cada melodia – a música tem esse domínio sobre nós – assim surgiu a ideia de unir o poder da música com o da pimenta – combinação perfeita”, finaliza Paulo Sanseverino. A identidade visual do Pepper Music é assinada pela empresa Designorama.

Um marco cultural para a cidade de São Paulo, com 53 anos de história, inaugurado em 1969, o Teatro Paiol Cultural reabriu suas portas em grande estilo com programação inédita e novos ares para a região central paulistana. Perry Salles e Miriam Mehler foram os responsáveis pela abertura do teatro na época. Projetado pelo arquiteto Rodrigo Lefévre, o Teatro Paiol Cultural mantém em suas paredes a história das artes cênicas de São Paulo, em 1974, Nelson Rodrigues, conhecido por seus textos envolventes e provocadores, aplaudia a encenação de “Bonitinha, Mas Ordinária” com direção de Antunes Filho, pouco tempo depois Nicette Bruno e Paulo Goulart assumiram a gestão do espaço.

Atualmente, o teatro é gerenciado por cinco sócios, que são: Flávio Wongálak, diretor cultural e produtor, Anderson Fiorese, diretor corporativo, Magdala Mattos, professora de dança e produtora, Bella Bianco, professora teatral e assistente de direção e Luana Bazzana, administradora financeira, que juntos revitalizaram o prédio e acreditam na revitalização cultural da região central de São Paulo.

