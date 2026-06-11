Telão, cultura e lazer marcam a Cidade da Copa em Campo Grande; veja como vai funcionar

A região da Esplanada Ferroviária será o palco oficial para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez, a estrutura histórica abrigará a Cidade da Copa, um projeto capaz de transformar o local em uma grande arquibancada a céu aberto.

O acesso do público ao complexo é totalmente gratuito. O espaço disponibiliza telão de alta definição, banheiros, praça de alimentação e equipe de segurança com o objetivo de acomodar os torcedores campo-grandenses com o máximo de conforto.

Durante os intervalos e após o apito final das partidas, o evento apresentará atrações culturais e artísticas. O ambiente busca aliar a paixão pelo futebol à celebração da cultura local e à convivência entre famílias e amigos.

A iniciativa estimula a ocupação de um dos mais importantes patrimônios históricos da capital. A Esplanada Ferroviária costuma sediar atividades tradicionais e, com essa nova roupagem esportiva, consolida sua posição como ponto de lazer e valorização da identidade municipal.

“Queremos que a população viva a emoção da Copa do Mundo de forma coletiva, ocupando um espaço histórico da cidade e fortalecendo o sentimento que apenas a Seleção Brasileira consegue despertar em todos nós. A Cidade da Copa será um ambiente para torcer, celebrar e viver momentos inesquecíveis”, destaca Thallyson Perez, empresário e responsável pelo Ponto Bar, parceiro na realização.

O projeto resulta de uma correalização da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal do Esporte), em parceria com a Câmara Municipal e o Ponto Bar. O diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad, detalha o propósito da estrutura governamental no evento.

“A Prefeitura de Campo Grande está apoiando a Cidade da Copa para oferecer à população um espaço seguro, organizado e de qualidade, onde as famílias possam se reunir, torcer e viver toda a emoção dos jogos da Copa do Mundo”. E conclui. “Nosso objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor, com estrutura adequada e lazer para que campo-grandenses e visitantes possam acompanhar esse grande evento esportivo com conforto, segurança e muita alegria”.