Técnica japonesa envolve raízes de planta em musgo e aumenta beleza de arranjos

Florista se realizou profissionalmente ao unir tradição familiar e amor pela natureza

Por Bruna Marques – Jornal O Estado MS

É no ateliê de confecção localizado na Rua Ponta Porã, na Vila Santo Amaro, em Campo Grande, que o florista Américo Paiva, 51 anos, confecciona “kokedama”, técnica japonesa que consiste em envolver raízes de plantas em uma bola de musgo – que pode ser substituído por lascas de sarrafo de madeira ou fibra de coco.

Amarrados com fios os vasos naturais se transformam em lindos arranjos de plantas áreas. O amor pelas plantas começou há oito anos, quando Américo se casou com Maísa Alexandra da Silva. Ele conta que a família de sua esposa trabalha no ramo há anos e foi com eles que ele aprendeu a admirar e respeitar as flores.

“Foi com ela que eu aprendi tudo que conheço sobre plantas e diariamente vejo os benefícios que essa profissão traz. Eu trabalhava com piscicultura e há quatro anos me dedico nessa área. Com esse trabalho consigo ficar mais em casa e me sinto realizado, me dá uma satisfação muito boa”, afirma.

Em 2019 Américo tinha uma floricultura, mas, no momento em que a pandemia começou, o empreendimento teve as portas fechadas. Mas o trabalho não parou por ali. O florista aproveitou a mercadoria que sobrou da loja e continuou a produzir os arranjos no quintal da casa de sua mãe.

“Sobraram algumas plantas e nesse contexto aqui eu aproveitei o que tinha e dei continuidade. Meus clientes antigos eu ainda atendia e com isso as portas se abriram quando comecei a investir na kokedama. Ela chama atenção de muita gente”, conta. O retorno com a confecção das kokedama foi tão bom que, há um mês, os proprietários do Supermercado do Produtor, que fica na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande, abriram um espaço para Américo vender suas plantas no local.

Segundo ele, a oportunidade trouxe lucro e alavancou o empreendimento. “De 100% posso dizer que, hoje, minhas vendas aumentaram para 300%, está sendo sensacional. Antes eu vendia em casa por semana em torno de 15 kokedamas, atualmente eu vendo mais o menos 18 por semana. É um caminho satisfatório esse que eu escolhi seguir”, garante.

A harmonia com as plantas ajudou seu Américo a ter paz de espírito, tranquilidade e, além disso, trabalhar feliz e com algo que faz bem para a alma.“Eu sinto prazer, amor, eu me arrepio só de falar. É uma integração das duas partes, você precisa estar bem para deixar elas belas. Desenvolver a kokedama é um sentimento inexplicável, posso te dizer que é emoção”, declara.

Planos futuros – O objetivo de Américo para este ano é reabrir sua floricultura, mas agora no mesmo endereço do ateliê de confecção. A data ainda não foi definida, mas a expectativa é de que seja até setembro. “Já estamos em andamento, encaminhados para começar. O espaço físico já temos, agora é só colocar em prática. Em breve inauguraremos. Vamos vender plantas em geral e, claro, as kokedamas”, finaliza.

SERVIÇO: As kokedamas de Américo podem ser encontradas no Supermercado do Produtor, na Avenida Gunter Hans, 2.464, ou pela página do Instagram: @loja.happiness. Para mais informações entre em contato com o florista pelo número: (67) 98481-0161.

Leia a edição impressa do Jornal o Estado MS e faça sua assinatura aqui

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.