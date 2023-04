Teatro, gastronomia e feira criativa estão entre as opções de lazer deste sábado, confira

O fim de semana segue recheado de atrações culturais na Capital, neste sábado (22), a programação inclui espetáculo inspirado em Manoel de Barros, workshops, feira gastronômica, música e artes na Associação Okinawa, confira:

Circuito Gastronômico – I Circuito Gastronômico de Campo Grande segue até o dia . No evento, todos os pratos possuem toques regionais. Com curadoria do chef Paulo Machado, os valores de cada prato são vendidos de R$ 20 a R$ 64.

Hora: Varia de acordo com estabelecimento, consulte no site: https://www.circuitogastronomicocg.com.br/index.php?p=paginas&tipo=5

Local: Parque de Exposições Laucidio Coelho

Entrada: Ingresso para Expogrande R$ 20 (sem acesso aos shows)

Sesc Cultura Infantil – Para a criançada, a programação de começa às 15 horas, com a oficina artística oficina “Novas Mona Lisas”. Para participar, a criança deve ao menos cinco anos de idade, estar acompanhada do responsável, que vai retirar o ingresso com meia hora de antecedência. É preciso levar os seguintes materiais: 1 Tela de pintura 30 x 40cm, 1 Pincel largo, 1 Pincel fino, 1 Caixa de tinta guache e 1 Lápis para desenhar.

Hora: 15h

Local: Sesc Cultura – Av. Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Feira Praça do Peixe – Empreendedorismo e economia criativa, neste tem feira critiva na Praça do Peixe com artesanato, gastronomia e música.

Hora: 16h às 22h

Local: Avenida Bom Pastor, 700

Entrada: Gratuita

Sesc Encena – Às 16 horas, o Sesc Encena apresenta o espetáculo teatral “Contos de Brincar e Cantar”, com Edu Brincante. Uma mistura de teatro, brincadeiras, cantigas e memórias com momentos de muita descontração.

Hora: 16h

Local: Sesc Cultura – Av. Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Shimanchu nu Mooshibi – Em sua edição, este evento da Associação Okinawa á exposições fotográficas, atrações culturais e um workshop resgatando a culinária afetiva okinawana-brasileira.

Hora: 16h

Local: Associação Okinawa, Rua dos Barbosas, 110

Entrada: R$ 20 para o workshop, restante do evento é gratuito.

Projeto Violões de MS – Concerto com o premiado em concursos no Brasil e na Alemanha, Everton Gloeden. O músico tem se apresentado como solista e camerista ao lado de alguns dos mais importantes músicos brasileiros e estrangeiros. Gloeden apresentou-se ainda em todo o Brasil, Américas, Europa e Ásia.

Hora: 19h

Local: Sesc Cultura – Av. Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Manual de Barro II – Concerto a céu aberto para solos de objeto. A proposta é voltada para crianças e grandinhos. A poesia de Manoel de Barros será narrada pelos atores Marcos a Moura e Sthefeen Bayllon, com direção musical de Antônio Porto.

Hora: 19h

Local: Estação Cultural Teatro Mundo, Rua Barão de Melgaço, 177 – Centro

Uma moça da cidade – Apresentação aberta ao público com o Grupo Ubu, de Artes Cênicas, o espetáculo foi contemplado pelo Fomteatro.

Hora: 20h

Local: Teatro de Bolso Fulano di Tal

Entrada: Gratuita

Com informações da Setescc.

