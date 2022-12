Teaser de Barbie é lançado e mostra detalhes da Barbielândia

Fazendo paralelos com 2001- Uma Odisséia no Espaço, a Live-action de Barbie, novo filme estrelado por Margot Robbie, ganhou seu primeiro teaser hoje (16). Na prévia, podemos ver um pouco do efeito causado pelo lançamento da boneca mais famosa do mundo.

#BarbieFilme, da diretora Greta Gerwig, em julho de 2023, SOMENTE nos cinemas.✨ pic.twitter.com/49EctDXFqD — Warner Bros. Pictures Brasil (@wbpictures_br) December 16, 2022



No decorrer do longa, detalhes do Mundo das Barbies, além de Ryan Goling, como Ken, Simu Liu, Ncuti Gatwa e mais, são mostrados. A trama terá Margot Robbie como uma versão da boneca que é expulsa da Barbielândia por não ser considerada perfeita o suficiente. Fazendo com que ela pare no mundo real, juntamente com o Ken, precisando se virar para voltar para casa.

O filme é dirigido por Greta Gerwig, diretora de Adoráveis Mulheres e Lady Bird.

Barbie chega aos cinemas dos EUA em 21 de julho de 2023.

