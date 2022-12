Fim de ano em Três Lagoas terá show da dupla Edson e Hudson

A Prefeitura de Três Lagoas organiza um Fim de Ano dos Sonhos com agenda repleta de atrações e novidades. A festa de réveillon, com shows nos dias 30 e 31 de dezembro, será estrelada pela dupla Edson e Hudson e Banda Lilás.

Os shows gratuitos acontecerão no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox” a partir das 21h. No dia 30, a dupla Edson e Hudson vai movimentar a galera e, no dia 31, entra no palco a Banda Lilás. Além disso, o evento contará com a tradicional queima de fogos para celebrar a chegada do novo ano de 2023.

A festa é organizada pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), com apoio das demais Secretarias Municipais.