Tá de volta! Parada Nerd volta renovada com edição ‘pocket’

Evento será realizado até o domingo (10) com diversas atrações

Após deixar a comunidade nerd e geek de Campo Grande ‘órfã’, o Parada Nerd, maior evento de cultura pop de Mato Grosso do Sul, voltou em novo formato, na Feira Central, com concurso de cosplay, campeonatos, show e atração nacional. Destinada a todas as idades e com várias atrações na programação, um dos diferenciais será que, graças a financiamento via PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), essa edição terá entrada gratuita. O Parada Nerd Pocket será realizada até o dia 10 de agosto, das 17h às 22h, na Av. Calógeras, bem na entrada da Feira Central.

Entre as principais atrações, o dublador Lucas Almeida, responsável pelo canal Dublando Coisas. Ele é conhecido por ter feito a voz de Eren Jaeger, protagonista do famoso anime “Shingeki no Kyojin/Attack on Titan”, pelo qual venceu o Crunchyroll Anime Awards de 2021 como Melhor Dublador. Também é a voz de Hinata Shoyo, de “Haikyuu”, Soul Eater Evans, de “Soul Eater”, Tamaki Amajiki, de “Boku no Hero Academia”, e de muitos outros personagens de animes e games. Ele estará no evento sábado, a partir das 19h, para uma conversa com o público presente.

“A ideia do formato pocket veio, na verdade, adequando o projeto ao edital que participamos, que foi de um evento geek de porte pequeno. Tentamos manter a essência do Parada Nerd, diversificando as atividades e trazendo uma atração para cada tipo de público”, explica o organizador Alex Tominaga.

A programação contempla várias linguagens – cosplay, games, música, dublagem. Conforme Alex, os convidados foram escolhidos com base em pesquisas feitas com o próprio público. Priorizamos englobar todos os nichos que fazem parte da Cultura Pop Geek, atendendo as tendências e novidades. Buscamos estar atualizados o máximo possível e trazer opções de entretenimento que sejam novidades no Estado”.

“Para este evento trouxemos um dublador que atua mais em animes modernos, o que cria uma conexão maior com a nova geração do público geek. Temos o costume de sondar personalidades que tenham bastantes seguidores aqui da nossa região, o que garante que eles trarão conteúdos interessantes para quem frequentar o evento, buscando sempre inovar e trazer opções diferenciadas”, completou.

Está de volta também o mais famoso concurso de cosplay do Estado, que será realizado no domingo, a partir das 20h, com um júri formado por Bellaincos (@bellaincos), que vem de São

Paulo, Francisco Rafael (@coswordcosplay) e Naomi Inagaki (@naomiinagaki). Os jurados, que participam de concursos por todo o Brasil, promoverão um bate-papo no domingo, a partir das 18h, para falar mais sobre esse hobby que, para muitos, vira profissão.

A premiação será de R$ 500 para o primeiro lugar, com prêmios em dinheiro para os três primeiros colocados. Como atração musical, a cantora Georgia Anjo Azul, nesta sexta, a partir das 19h, em pocket show que promete os maiores hits dos animes. E para quem gosta de games, será possível jogar “Smash Bros Ultimate”, “Street Fighter 6” e “Fatal Fury” durante o horário de funcionamento do evento. Esses mesmos jogos integram o campeonato Quebra Torto, com prêmios em dinheiro para os primeiros colocados. Haverá disputas sexta, sábado e domingo, sempre às 18h30.

O Parada Nerd Pocket terá também ala dos artistas, onde são comercializados produtos artesanais feitos com temática geek, e lojas temáticas. “Estamos muito animados com o retorno do evento após esse hiato. Será um modelo diferente, mas que com certeza vai proporcionar momentos incríveis para todos”, resume Flávio Nakazato, integrante da organização.

Agora é de graça!

Com a edição gratuita, o organizador pontua que ela veio este ano com desafios. “O setor de eventos sofreu uma grande alta pós pandemia, oferecer uma estrutura adequada e atrações de qualidade requerem muito tempo de planejamento e negociação, por isso é essencial que tenhamos parceiros e patrocinadores. Felizmente, o público geek tem conquistado seu espaço na cultura e cada vez mais empresas querem estar presente neste tipo de evento. Os novos editais culturais que contemplam nosso universo também estão excelentes neste ano, viabilizando eventos como o Parada Nerd Pocket e há poucos meses o Campão Geek”, adianta.

Além disso, o Parada Nerd deste ano vem ‘em combo’ com o Festival do Sobá, que celebra o centenário da Feira Central. “Já estamos inseridos na Feira Central há 8 anos, criando ações, concursos e agora um evento próprio. Essa conexão tem se mostrado muito boa para todos, já que o meio geek tem se difundido cada vez mais, ao ponto de obras que antes eram extremamente nichadas estarem se tornado comuns e populares para pessoas que não necessariamente estão por dentro de todo universo geek. Hoje é possível que alguém que não tenha contato frequente com jogos, animes e mangás resolva se arriscar na arte do Cosplay. Conseguir cativar este público é possível por estarmos presentes em ambientes como a Feira Central”.

O retorno do Parada Nerd, mesmo em formato pocket, tem um significado especial para os fãs e para a própria organização. Como explica Alex, integrante da equipe, “estamos sempre na ativa planejando nossos eventos. Este evento de agora representa que estamos firmes e fortes no ramo do entretenimento geek. Além do Parada Nerd, criamos ações e concursos em vários eventos, como Bon Odori, Festival Okinawa, Festival do Japão, Festival do Sobá…”. Ele ressalta que a realização de uma edição completa exige mais preparo: “só o nosso principal evento, que por ter um porte grande e custos elevados, requer um cuidado a mais, então só conseguimos fazer uma nova edição com meses de planejamento e patrocínio. Mas estamos sempre trabalhando para trazer eventos, principalmente o Parada Nerd”.

Serviço: O Parada Nerd Pocket será realizado até o dia 10 de agosto, das 17h às 22h, na Av. Calógeras, n.º 2, bem na entrada da Feira Central, simultaneamente ao Festival do Sobá. Entrada gratuita. Inscrições nos concursos de cosplay e fighting games e regulamento completo pelo link: https://linktr.ee/paradanerd.

Por Carolina Rampi