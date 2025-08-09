A fantástica Bebeteca Brincante!’

Artista e arte-educador realiza projeto com poesia, leitura e afeto para bebês, crianças e famílias

A poesia, o encanto das palavras e a arte do brincar ganharão novos ares em Campo Grande, a partir deste sábado (9), na Casa de Ensaio, com a estreia da ‘Fantástica Bebeteca do Edu Brincante’, ação do projeto ‘Pontes de Leitura’, uma iniciativa de incentivo à leitura e à escuta desde os primeiros anos de vida. A ação é gratuita, voltada para bebês, crianças e suas famílias, com três encontros ao longo do projeto.

Em cada edição, a bebeteca será um território de descobertas afetivas por meio da palavra. As atividades incluem mediações de leitura, brinquedos cantados, histórias contadas e cantadas, leituras coletivas, brincadeiras com livros e acesso livre a um acervo de obras infantis voltadas à a arte narrativa e valorização da infância. O ‘Pontes de Leitura’ é uma realização da Casa de Ensaio, com apoio da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) e produção do Teatro de Brincar.

O projeto é encabeçado pelo artista e arte-educador Eduardo Alcântara, o Edu Brincante, que possui longa pesquisa na área da cultura da infância, e que possui raízes na própria Casa de Ensaio. Pesquisador da primeira infância desde 2008, ele fundou, em 2020 o grupo Teatro de Brincar, que foi um dos catalisadores para sua paixão pelos livros voltados para bebês.

“Existe literatura de muita qualidade, com muita riqueza, e ao longo dos anos comecei a criar a minha própria ‘bebeteca’ em casa. Como na nossa cidade não existe esse espaço, pensei: ‘como posso trabalhar esses livros, apresentá-los para o meu público, se ainda não tenho um espaço público?’. E foi aí que pensei em fazer uma biblioteca itinerante, a bebeteca”, descreveu Edu ao Jornal O Estado.

O nome ‘bebeteca’ chama a atenção por si só, e remete a algo exclusivamente pensado para os pequenos, com ternura em cada página, como descreve o artista. “Essa palavra é muito definitiva em relação a todo o meu trabalho, a bebeteca será isso: serão sessões de ternurinhas para que as famílias possam vivenciar momentos com seus bebês, com as crianças, com os livros e os artistas. Acredito muito que é um trabalho de muita sensibilidade, de muita presença”, relata.

Acervo

De passeios a viagens, Edu coleciona livros infântis na mala, sempre pensando em transformar uma obra literaria em um momento brincante. Para a reportagem, ele explica que a Bebeteca terá dois momentos principais, de contação de histórias e de interação com os próprios livros.

“Haverá o momento onde as famílias, junto com os bebês poderão acessar o acervo de livros, para que eles possam sentir e explorar esse material”, explica. “Os bebês poderão pegar nos livros, explorar com os cinco sentidos mesmo, que está sendo aguçado na primeira infância. E os livros da Bebeteca realmente trazem uma literatura, porque normalmente, quando se pensa em livros para bebês, são esses de borracha, empobrecidos literaturamente. Mas, os da Bebeteca são muito potentes de literatura e qualidade”, enfatiza.

Ele também explica que o novo projeto trará algumas diferenças com suas apresentações habituais. “Nas minhas apresentações no teatro, eu não uso o livro, eu uso mais a narração oral e utilizo também os bonecos. Na Bebeteca vai ser um trabalho mais de mediação de leitura, o livro será protagonista”.

Pioneiro no conceito de uma biblioteca itinerante para bebês, ele acredita que é preciso oferecer cultura desde cedo.

“A arte transforma, sensibiliza, torna as pessoas mais criativas, generosas, compreensíveis”, destaca. Eduardo também pontua a importância da primeira infância ter acesso as versões físicas de livros.

“Sou uma pessoa que gosta de ter o livro na mão, de abrir e sentir o cheiro, então acho que a gente não pode perder isso. Os contadores de histórias são grandes aliados a esse processo. Estou começando esse trabalho agora com muita alegria no coração e com muita emoção mesmo de poder estar realizando com a casa de ensaio, que tem toda essa história na minha vida”, finaliza.

A primeira parada da bebeteca será no quintal da Casa de Ensaio, mais precisamente na Biblioteca Áurea Alencar, espaço dedicado à leitura dentro da instituição. A proposta é que este seja apenas o começo de uma jornada que levará poesia, livros e afeto para muitos outros cantinhos da cidade. Conforme Eduardo, a proposta será levar o projeto para os meses de setembro e outubro, um sábado do mês.

A Fantástica Bebeteca do Edu Brincante é um convite a ouvir com o corpo, ler com o coração e brincar com o tempo. Porque palavra que acolhe também é um tipo de abraço.

Serviço: A Fantástica Bebeteca do Edu Brincante será hoje (9), às 10h, na Biblioteca Áurea de Alenca, Casa de Ensaio, localizada na rua Visconde de Taunay, 203, Bairro Amambaí, com entrada gratuita.

Por Carolina Rampi