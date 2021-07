SPOILER: Loki chega ao fim da temporada e explica teoria do Vilão Kang

Em mais uma certo da Marvel, Loki chegou ao fim da temporada repleto de aceitação dos fãs. O episódio final foi ao ar encerrando a temporada comprovando a teoria envolvendo a franquia desde o primeiros dos seis capítulos. Kang (Jonathan Majors) é praticamente o grande vilão por trás da AVT.

Na Cidadela no Fim dos Tempos, Loki (Tom Hiddleston) e Sylvie (Sophia Di Martino) encontram Kang, ou como ele se chama: Aquele Que Permanece. Ele revela ser o verdadeiro criador da organização que impede variações na linha do tempo original.

Mesmo não usando em nenhum momento o nome Kang, Aquele Que Permanece admite que já foi chamado de muitos nomes durante sua vida, incluindo “Conquistador” – forma como os quadrinhos se referem ao vilão. A confirmação também virá no no próximo filme de Homem-Formiga onde Jonathan Majors interpreta o personagem.

Este vilão, porém, parece ser a variante menos maligna. Ele conta as variantes de Loki quando descobriu a existência do multiverso e manteve a paz com suas próprias variantes até ela acabar. Allioth o ajudou a acabar com a guerra. Porém, Sylvie é indiferente à conversa e concretiza sua vingança. A morte vem no lugar da proteção da linha do tempo.

O ato deve liberar as versões mais malignas de Aquele que Permanece. Isso não retira Major do Universo da Marvel.

No episódio anterior houve comoção pelos easter eggs