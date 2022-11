Som da Concha traz show de Franke e Renata Sena no próximo domingo

No próximo domingo (20), o Som da Concha traz ao palco o show “Passados e Futuros Presente”, do artista Franke, e o show “Entre Dois Mundos”, da cantora Renata Sena. As apresentações começam às 18h, com entrada franca, na Concha Acústica Helena Meireles, no Parque das Nações Indígenas.

Em nova fase da carreira, Franke apresenta seu novo show “Passados e Futuros Presente”, uma síntese da transformação constante do agora e de sua evolução artística e musical. A proposta do artista é caminhar por seus diversos passados com canções de seu primeiro trabalho autoral, com suas novas composições, isto é, seus futuros inéditos lançamentos e com seus projetos presentes, como a Música do Bolso, lançada em fevereiro.

Franke

Nascido e criado em Campo Grande, Franke se encantou pela arte ainda criança e sempre teve na música sul-mato-grossense suas referências mais fortes. Canções autorais, como “Desfazer Nós” e “Samba do Mato” – feita em parceria com o cantor e compositor Guilé – carregam influências da cultura e da música regional.

Com influência de Ju Souc e da Polca-Rock, ritmo desenvolvido no Estado pela geração Prata da Casa nos anos 1980 e difundido por nomes como Jerry Espíndola e Rodrigo Teixeira, Franke busca se alimentar do passado para continuar a história da música do estado ao lado da nova geração de artistas sul-mato-grossenses.

Seu repertório traz também canções repletas de rock e brasilidade, e carrega um experimento sonoro de uma nova face de Franke, inspirada pela mudança constante, transformando o ato da apresentação em uma energia poética extasiante, onde passado e futuro se conectam no presente.

Renata Sena

O show também contará com Renata Sena, cantora e compositora luso-brasileira. Desde 2014, ela mora em Mato Grosso do Sul, estado pelo qual se apaixonou.

Com o intuito de unir culturas, terras, oceanos e histórias, ela criou o show “Renata Sena – Entre Dois Mundos”, no qual ela homenageia seu falecido pai, enaltece o mar que liga Portugal ao Brasil e agradece às terras sul-mato-grossenses que tanto a acolheram. Suas letras revelam com intensidade e sensibilidade momentos marcantes da sua vida, que sempre foi dual e híbrida, devido às suas duas origens.

Suas composições foram feitas em conjunto com o músico Iuri Rodrigues, e trazem um toque inovador à MPB misturando um pouco de Bossa Nova, ao lindo som da guitarra portuguesa, tocada pelo fadista Paulo Valentim. Para produzir suas músicas contará com dois grandes talentos da música sul-mato-grossense, Alexander Cavalheri e Ton Alves.

Som da Concha

Projeto criado em 2008 pela Fundação de Cultura de MS, o Som da Concha leva shows aos domingos na Concha Acústica Helena Meirelles, que fica no Parque das Nações Indígenas. A iniciativa valoriza e difunde a produção musical sul-mato-grossense.

Serviço

Som da Concha com Franke e Renata Sena

Data: 20 de novembro de 2022

Horário: a partir das 18 horas

Local: Concha Acústica Helena Meireles, no Parque das Nações Indígenas

Entrada franca

