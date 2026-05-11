Sob regência de Leonardo de Rezende, Coro Vozes Pantaneiras apresenta concerto gratuito neste sábado na Capital

O Coro Vozes Pantaneiras realiza, no próximo dia 16 de maio, às 20h, um concerto especial na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo localizada na Rua Javari 195, Guanandi em Campo Grande MS, reunindo um repertório dedicado à música sacra coral de diferentes períodos e tradições estéticas.

Intitulado Uma Noite com Vozes, o concerto integra a série Catedral dos Sons, projeto do coro que promove apresentações em igrejas, levando ao público programas voltados ao repertório sacro e erudito, valorizando tanto a acústica desses espaços quanto sua dimensão simbólica e espiritual.

Sob a regência do maestro Leonardo de Rezende, o programa propõe um percurso sonoro que transita entre a espiritualidade do repertório renascentista e abordagens contemporâneas da escrita coral. Entre as obras apresentadas estão Deo Dicamus Gratias e Jubilate Deo, que evocam a celebração e o louvor por meio de uma escrita vibrante, além de Al Shlosha D’varim, peça de forte caráter reflexivo baseada em texto da tradição judaica.

O concerto inclui ainda Sicut Cervus, do compositor renascentista Giovanni Pierluigi da Palestrina, uma das obras mais emblemáticas do repertório sacro, reconhecida por sua expressividade e equilíbrio polifônico. Completando o programa, o público poderá apreciar o Kyrie e o Agnus Dei da Missa Festiva, que evidenciam a riqueza harmônica e a profundidade espiritual características da música litúrgica.

Com proposta artística voltada à valorização do canto coral e à difusão da música de concerto, o Coro Vozes Pantaneiras tem se destacado na cena cultural sul-mato-grossense por unir formação musical, pesquisa de repertório e compromisso com a excelência interpretativa.

A entrada é gratuita e aberta ao público. O concerto integra a programação da temporada 2026 do grupo e reforça o compromisso de aproximar a comunidade da música coral, promovendo experiências artísticas de qualidade em espaços acessíveis.

Sobre o Regente e Diretor Artístico do Coro Vozes Pantaneiras

Natural de Campo Grande (MS), Leonardo de Rezende constrói sua trajetória musical na confluência entre o piano e a voz coletiva. Iniciado na música ainda na infância, encontrou no piano seu primeiro meio de expressão, desenvolvendo sua formação com importantes nomes como Jeanne de Rezende, sua mãe, Evandro Higa e Nillo Cunha, e posteriormente no Conservatório Lorenzo Fernandez, onde teve contato com a tradição pianística ligada ao compositor que dá nome à instituição.

Sua formação acadêmica consolidou-se na EMBAP (Escola de Música e Belas Artes do Paraná), sob orientação dos pianistas Carlos Yanssen e Olga Kiun, período em que também foi contemplado com a bolsa Dieuwertje Meijer — reconhecimento de seu destaque artístico.

A partir de 2017, volta seu olhar à regência coral, encontrando na construção do som coletivo um espaço de profunda realização artística. Desde então, tem desenvolvido um trabalho marcado pela expressividade, rigor musical e sensibilidade interpretativa, com atuação junto a importantes formações, como o Coro Sinfônico da Orquestra Sinfônica de Sergipe.

Atualmente, é maestro e Diretor Artístico do Coro Vozes Pantaneiras, grupo que vem se afirmando como um dos protagonistas na cena coral de Campo Grande, promovendo encontros entre o repertório sacro, erudito e as sonoridades que dialogam com a identidade regional.

Como pianista, sua atuação percorre palcos em diferentes cidades brasileiras, sempre em diálogo com cantores e instrumentistas. Destaca-se também seu trabalho como correpetidor, função na qual alia escuta refinada e sensibilidade musical junto a diversos coros e projetos.

De volta à sua cidade natal, segue contribuindo ativamente para a formação e difusão da música coral, atuando nos coros do Curso de Música da UFMS e na coordenação dos projetos Vozes Pantaneiras e Vozes Comunidade, reafirmando seu compromisso com a arte do canto coletivo como espaço de formação e expressão.

A trajetória de Leonardo de Rezende exemplifica como a formação de excelência e o retorno às raízes podem impulsionar a arte regional. Ao unir técnica pianística e liderança coral, o maestro não apenas eleva o nível técnico da música em MS, mas também fortalece a identidade cultural de sua cidade natal.

Por Alex Barbosa de Lima