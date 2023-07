Sindicato dos Atores de Hollywood entra em greve por tempo indeterminado, paralisando a indústria cinematográfica

O Sindicato dos Atores anunciou oficialmente uma greve por tempo indeterminado, marcando um momento histórico na indústria cinematográfica de Hollywood. Essa é a primeira greve dos atores desde 1980. Os protestos devem começar amanhã (14) e todas as produções em andamento deverão ser paralisadas e adiadas durante o período da greve.

Durante a greve, os atores não poderão filmar nem divulgar seus filmes presencialmente, virtualmente ou por meio de redes sociais. As gravações do próximo projeto como, “Gladiador 2”, dirigido por Ridley Scott, que começaram no mês de junho, devem ser suspensas a qualquer momento. Vale ressaltar, que o sindicato já havia votado unanimemente anteriormente para entrar em greve caso um acordo não fosse alcançado.

Séries também como Euphoria, American Horror Story e Stranger Things já anunciaram o atraso na data de estreia de suas próximas temporadas.

Motivo

A greve foi motivada pela expiração do contrato entre o Sindicato dos Atores e a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP), que resultou em um impasse nas negociações para um novo acordo. As discussões não avançaram e as partes envolvidas não chegaram a um consenso. Com isso, o Sindicato dos Atores de Hollywood (SAG-AFTRA) declarou oficialmente a greve.

As negociações se concentram em melhores salários e outros benefícios, além de definir o uso de inteligência artificial na produção de filmes e programas de televisão, para garantir que suas imagens digitais não sejam recriadas sem autorização.

Essa é a primeira vez desde os anos 80 que os atores declaram greve e a primeira vez desde os anos 60 em que duas categorias, roteiristas e atores, paralisam as atividades em Hollywood. A greve dos roteiristas já está em andamento e agora ganha apoio dos atores.

Importância da greve

Todas as demandas apresentadas pelos atores são válidas e precisam ser estudadas e atendidas. A falta de diálogo entre os estúdios e os roteiristas agora ganha uma nova dimensão, já que ambos os sindicatos estão em greve. Se estiverem alinhados, especialmente em relação aos valores dos direitos autorais de streaming, pode-se esperar grandes mudanças nessas categorias.