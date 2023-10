Semeadura da soja começa dia 16 de setembro Mato Grosso do Sul

O período de semeadura da soja no Mato Grosso do Sul começa a valer dia 16 de setembro e se estenderá até o dia 24 de dezembro. A portaria nº 840, que estabelece os calendários de semeadura de soja referente à safra 2023/2024 para 21 Unidades da Federação, foi publicada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na última terça-feira (11). O produtor de soja, Gustavo Kanheski explica que o calendário de semeadura existe para que os produtores se protejam contra as pragas e doenças nas lavouras.

“O calendário da semeadura da soja é estabelecido por motivo do vazio sanitário. De agora até a época da semeadura, que é no começo de outubro, não pode ter plantas de soja viva por causa do vaso sanitário para evitar a multiplicação de doenças”, explicou o produtor. As datas para a semeadura da soja são estabelecidas como forma de complemento ao período de vazio sanitário. As duas medidas têm o mesmo objetivo, ou seja, reduzir ao máximo o surgimento da ferrugem asiática, uma doença que pode ocasionar até 75% de perda da safra e que possui alta capacidade de reprodução e disseminação.

O produtor explica ainda o que é a ferrugem asiática, doença considerada a mais desagradável nas plantações de soja. “A ferrugem asiática é o vilão da soja. Ela é uma doença que se pegar na lavoura de soja você não vai produzir nem a metade do que é previsto. Por isso que existe vazio sanitário para evitar que as doenças se multipliquem, principalmente a ferrugem”, concluiu.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, as medidas sanitárias e fitossanitárias visam proteger a vida e a saúde humana e animal e a sanidade vegetal por meio de normas, procedimentos e controles aplicáveis ao comércio internacional de produtos agrícolas, de forma a assegurar a inocuidade e a qualidade dos alimentos. Em 2022, o Mato Grosso do Sul produziu por volta de 3,5 milhões de quilos de soja, o que gerou mais de U$ 2,0 milhões em exportações para o estado. Já em 2023, até o momento, foram produzidos cerca de 3,4 milhões de quilos e gerou aproximadamente U$ 1,8 milhões em exportações.

Leia mais: Apesar das chuvas, semeadura da soja segue em MS

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram