Silvio Santos recebe homenagem durante jogo do Corinthians

Na noite da terça-feira (20), o apresentador Silvio Santos foi homenageado pelo Corinthians, durante o jogo com o Bragantino, na disputa por vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Referências aos programas do dono do SBT, que era torcedor assumido do Timão, foram feitas durante toda a partida.

Já na chegada à Neo Química Arena, a hashtag #MeuCoraçãoéCorinthiano, frase de um trecho da clássica marchinha de carnaval que Silvio Santos popularizou, estava destacada em um painel. Do lado de dentro da Arena, não foi diferente.

#MeuCoraçãoéCorinthiano também pode ser lido em um painel, semelhante do programa “Roda a Roda”, que durante por anos foi comandado por Silvio Santos, e por torcedores do Corinthians, que fizeram questão de homenagear o dono do Baú, exibindo a hashtag em cartazes e até mesmo papelões.

Referências dos programas de Silvio Santos também foram utilizadas no momento de apresentar a escalação do time do Corinthians. Nomes e números das camisas dos jogadores foram apresentados em um pião digital, no mesmo formato usado nos sorteios dos prêmios do Baú da Felicidade.

E para a completar a série de homenagens, no momento em que o time do coração de Silvio Santos fez o primeiro gol da partida, aos 23 minutos do primeiro tempo, o SBT, que transmitiu o jogo, tocou uma versão da música Ritmo de Festa, para comemorar. Detalhes que foram pensados para enaltecer o legado do maior comunicador do Brasil, e que com certeza permanecerão na lembrança e nos corações corinthianos Brasil afora.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais