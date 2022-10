Show do Supercombo e Codinome Winchester superlota e fãs ficam do lado de fora

O penúltimo dia da 2ª edição do Festival Campão Cultural foi marcado pelo rock alternativo das bandas capixaba Supercombo e dos sul-mato-grossenses do Codinome Winchester, que superlotaram o espaço Garagi, na noite de sexta-feira (14) e madrugada de sábado (15).

De acordo com as informações passadas pela assessoria do evento, cerca de 800 pessoas assistiram às duas apresentações, enquanto ao menos 400 pessoas aguardavam em fila e escutavam as músicas no lado de fora da casa de shows, impossibilitadas de entrar devido às questões de segurança.

“Estou com esperança de entrar, mas só de ouvir o som aqui de fora, já está valendo muito. É uma pena não ter sido em um espaço maior, mais aberto”, comentou Juliano que aguardava na fila.

Havia um misto de frustração e indignação entre aqueles que não conseguiam entrar para assistir às bandas, mas “o som dos caras compensa, é muito bom e vale a pena ao menos ouvir”, disse Rita de Cássia, uma das fãs que não conseguiu entrar.

As bandas

Supercombo é uma banda brasileira de rock alternativo fundada no ano de 2007, na cidade de Vitória/ES. Entre várias formações e ideias existentes, a banda conta atualmente com Leonardo Ramos, Carol Navarro, Paulo Vaz e André Dea. Desde 2008, a Supercombo centra as suas atividades em São Paulo.

Já a banda Codinome Winchester é natura de Campo Grande/MS e conta com Arthur Maximiliano, Fillipe Saldanha, Guilherme Napa, Luciano Armstrong e Thiago Souto. Os campo-grandenses abriram a noite no Garagi ao som de autorais como “Sobre Viagens e Equilíbrio”, “Entre Estrelas” e “Vida Vazia”.

